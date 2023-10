La trasmissione Melaverde torna in onda anche in questa prima domenica del mese, oggi 1 ottobre 2023, a partire dalle ore 11.50 circa su Canale 5. Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding ci accompagneranno in un nuovo viaggio imperdibile tra le bellezze d’Italia e non solo. Scopriamo di seguito quali saranno le anticipazioni della nuova puntata di Melaverde di oggi 1 ottobre 2023 con le informazioni sullo streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 1 ottobre 2023

Attraversando tutto Veneto da sud a Nord, si raggiunge l’ultimo comune italiano prima del confine austriaco; un comune di montagna naturalmente, e non potrebbe essere altrimenti perché siamo nella provincia di Belluno, una delle tre province interamente montane in Italia, insieme a Sondrio in Lombardia e Verbano Cusio Ossola in Piemonte.

Questo comune si chiama Padola e questa è la Val Comelico. A vista d’occhio, le Dolomiti Bellunesi, Patrimonio Naturale dell’Unesco. Uno straordinario spettacolo della natura, che diventa ancora più bello nei tramonti d’estate, quanto il sole le dipinge di colori che vanno dal rosa al rosso tenue. Un fenomeno chiamato enrosadira, che, in lingua ladina significa “diventare di color rosa”. Un paesaggio affascinate e misterioso, fatto di guglie, picchi, profondi canaloni, pareti a ma anche di pendii più dolci, boschi e vallate. Montagne con una storia geologica antica di milioni di anni, quando al posto delle Dolomiti c’era un grande mare tropicale con un fondale ricco di atolli e vulcani che prima crebbero, poi sprofondarono, per riemergere infine come le imponenti montagne che oggi conosciamo.

A Comelico da 2000 anni si parla il ladino, una lingua nata dalla fusione del latino degli invasori Romani e una serie di dialetti locali. Una vera e propria lingua che si parla ancora, anche in zone montane della Svizzera, dell’alto Adige e del Friuli. In ladino, questo luogo è chiamato “n paradis zle crode”, “un paradiso tra le rocce”, e questo sarà il contesto in cui andremo a scoprire le storie protagoniste di questa puntata di Melaverde.

I servizi di oggi

Melaverde porterà Vincenzo Venuto oltre confine, nel Canton Grigioni, in Svizzera. Un territorio bello e tutto da scoprire, grazie anche ad un trenino molto particolare, dichiarato patrimonio Mondiale dell’Unesco, per la straordinaria bellezza dei panorami che offre lungo il suo percorso da Tirano (Lombardia) fino a St. Moritz (Svizzera).

Una caratteristica della Valposchiavo è che il 95% di tutto ciò che si produce in valle è biologico. Una scelta sostenibile che allevatori e agricoltori hanno iniziato a fare molti decenni fa, al punto che oggi il biologico da queste parti può essere considerato praticamente una tradizione. Biologico che, in Valposchiavo, va a braccetto anche con la produzione e quindi l’utilizzo di energia elettrica 100% rinnovabile. In questo contesto, colture di fiori ed erbe officinali, allevamenti di bovino Retico Grigio e di capra Striata Grigionese sono alcune delle realtà che Melaverde ci porterà a scoprire in questa puntata.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 1 ottobre 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde