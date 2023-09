Questa domenica, 24 settembre, torna l’appuntamento con Melaverde, la trasmissione itinerante condotta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding e che ci terrà compagnia a partire dalle 11.50 circa su Canale 5. Luoghi d’Italia, mestieri, prodotti e storie di famiglie operative saranno i nuovi argomenti della puntata di oggi di Melaverde, che ci condurrà in un altro imperdibile viaggio. Ecco di seguito le consuete anticipazioni e le informazioni per la visione in streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 24 settembre 2023

Melaverde sarà oggi in provincia di Vicenza. La Burlina è una razza bovina autoctona del vicentino quasi estinta che è tornata a pascolare sulle montagne venete. Sono circa 400 oggi gli animali in lattazione: nelle stalle in pianura durante autunno e inverno, libere tra i verdi pascoli delle malghe del Grappa, da maggio ad ottobre. Il suo latte viene trasformato in formaggi tipici molto particolari, come il Morlacco e il Bastardo del Grappa. Un luogo dove ecosistema naturale e uomo convivono in armonia. Ed è qui che questi bovini vengono allevati e la loro presenza si dimostra insostituibile per la salvaguardia del territorio. Non mancheranno emozioni ad alta quota e ovviamente “l’angolo delle gola.”

I servizi di oggi

Questa settimana Melaverde ci farà conoscere il lago Moro, uno specchio d’acqua incastonato fra i comuni di Darfo Boario Terme e Angolo Terme, dove racconteremo il progetto di ripopolamento ittico dei fiumi della valle che grazie ad un incubatoio riforniscono ogni anno le acque di nuovi pesci che mantengono viva la biodiversità. Raggiungeremo poi un inaspettato laboratorio che da 40 anni si occupa di soffiare il vetro per produrre materiale da laboratorio, un’attività insolita quasi scomparsa. Percorreremo le ippovie a cavallo e non mancherà l’accoglienza con piatti tradizionali, greggi di capre e molto altro.

Melaverde, con la puntata di oggi 24 settembre 2023

