La nuova puntata di Melaverde di questa domenica 17 settembre 2023, andrà in onda su Canale 5, poco prima di mezzogiorno. Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding ci condurranno in un viaggio inedito tra le bellezze del territorio italiano. Scopriremo non solo bellezze paesaggistiche ma anche prodotti e mestieri del posto. Di seguito le anticipazioni di Melaverde di oggi con i nuovi servizi e le informazioni sulla visione in streaming.

Melaverde, la puntata di oggi 117 settembre 2023

Nella nuova puntata di Melaverde si parlerà oggi di una grande eccellenza italiana che nasce, vive e cresce in completa armonia con le piante e gli animali del bosco. Ci vogliono molti anni e ambienti incontaminati per avere le giuste condizioni per la sua crescita. Si sviluppa sottoterra in simbiosi con le piante in un rapporto di reciproco scambio, ma ad un certo punto sprigiona un profumo così intenso da essere considerato prezioso come un diamante.

Ed è proprio in quel preciso istante che Simone, parte alla caccia di tartufi, una caccia unica che porta questi preziosi funghi nella sua azienda dove nascono grandi eccellenze che raggiungono tutto il mondo come Made in Italy d’eccellenza.

I servizi di oggi

In questi anni grazie ai racconti di Melaverde abbiamo capito che il futuro dell’agricoltura spesso è legato al passaggio generazionale di padre in figlio. Allo stesso modo abbiamo anche capito che oggi l’agricoltura è in costante evoluzione e per questo ai figli non basta più seguire le orme dei genitori, ma devono far evolvere le aziende pensando al futuro.

Melaverde raggiungerà una particolare vallata agricola del piacentino, dove nasce nei primi del ‘900 un’azienda agricola che segue la stessa vocazione dalle prime generazioni. Ma nel 1989 qualcosa cambia perché arriva Maria Chiara, il suo sogno è quello di creare una nuova azienda agricola che rispetti l’ambiente senza gravare troppo sul terreno e così inizia una vera rivoluzione che porterà, con l’arrivo di Francesco suo marito, ad un vero progetto che guarda al futuro.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 17 settembre 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde