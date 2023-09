Dopo la prima puntata della nuova stagione, torna anche questa domenica Melaverde, la trasmissione itinerante condotta su Canale 5 da Ellen Hidding con Vincenzo Venuto. L’appuntamento è come sempre alle ore 11.50 circa. Dove ci condurranno oggi i due padroni di casa di Melaverde, nella puntata del 10 settembre 2023? Non ci resta che dare uno sguardo alle anticipazioni.

Melaverde, la puntata di oggi 10 settembre 2023

Dove porterà Melaverde la conduttrice Ellen Hidding nella puntata di oggi 10 settembre? In Val d’Aosta, nel comune di Fontainemore, nella valle del Lys, anche conosciuta come valle di Gressoney, in uno dei bellissimi alpeggi che impreziosiscono le montagne valdostane. L’erba è la base di tutto, l’elemento intorno al quale da secoli gira l’economia agricola di alta montagna. L’erba delle praterie alpine è molto nutriente e ricca di fiori, capace di fornire un latte eccellente per produrre la Fontina, ma anche un altro prodotto tipico, un PAT, Prodotto Agroalimentare Tradizionale, la Toma di Gressoney.

Edi e Laura vivono tutta l’estate in alpeggio con i loro bambini e la loro sarà una delle storie di questa puntata. Insieme a quella di “Pino” artista e scultore eclettico che da trent’anni vive con la moglie in caratteristico borgo un tempo abbandonato, ed oggi, proprio grazie a Pino, tornato a vivere per i turisti e per i tanti artisti che hanno lasciato, qui, tra i vicoli del paese, le loro opere.

I servizi di oggi

Ci sono luoghi dove da secoli l’uomo e l’ambiente hanno stretto un patto inscindibile che ha permesso la sopravvivenza dell’uno e dell’altro; luoghi dove la saggezza delle genti che li hanno abitati in passato e li abitano ancora oggi, ha protetto il delicato e mutevole equilibrio tra terra e mare: uno di quei luoghi è la Laguna di Marano.

Melaverde porterà Vincenzo Venuto in quest’area di straordinaria bellezza e importanza ambientale protetta dal mare aperto da una serie di isole e isolette che ospitano una flora e una fauna uniche, e dove sopravvivono ancora i casoni, gli antichi rifugi dei pescatori della laguna. Anche alcuni casoni, come quello di Roberto, continuano a vivere e mantenere intatta l’antica ospitalità locale, che vuole che chiunque passi da quelle parti, sia invitato ad entrare e a rifocillarsi con quello che la natura ed il mare quel giorno hanno donato.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 10 settembre 2023 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito.

Fonte: Facebook Melaverde