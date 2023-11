Il prossimo 7 dicembre verrà assegnato l’Ambrogino d’oro ad alcuni volti famosi e non nella città di Milano. Tra i nomi di “punta” Andrea Pucci (comico con la bestemmia facile e vagamente omofobo) e Marco Mazzoli de Lo Zoo di 105. Per questo motivo, Selvaggia Lucarelli ha espresso le sue perplessità, venendo attaccata dall’ex vincitore de L’Isola dei Famosi.

Mazzoli de Lo Zoo di 105 attacca Selvaggia Lucarelli

Marco Mazzoli si è arrabbiato con Selvaggia Lucarelli sfoderando un maschilismo anni ‘90 che mi ha provocato l’orticaria (“Poverina, sei sola”, “Spero che tu possa trovare qualcuno”).

L’ex isolano ha fatto un monologo tra il serio e il faceto su Instagram (trovate il video in apertura del nostro articolo):

Selvaggia Lucarelli, a parte che io non ho mai capito che ca**o fai nella vita e chi ca**o sei. Che titolo hai? Giornalista di cosa e di chi? Opinionista? Ma che lavoro è? Ha iniziato a pubblicare una serie di mi****te sulla sua pagina Instagram lamentandosi del fatto che le persone che quest’anno sono state candidate all’Ambrogino d’oro sono persone che non dovrebbero essere prese in considerazione. Ha detto ‘Marco Mazzoli de Lo Zoo, il programma che bestemmia’. Tu sintetizzi 25 anni del programma più ascoltato in Italia dicendo che noi bestemmiamo. Ma dove ca**o l’hai sentita questa cosa? Ci vogliono candidare per le cose che abbiamo fatto per l’ambiente e gli animali. Che ca**o vuoi e chi ca**o sei? Lavora!

Dopo le sue parole, Selvaggia Lucarelli ha giustamente condiviso gli articoli dove si parla de Lo Zoo di 105 tirando in ballo le bestemmie che ci sono susseguite nel corso degli anni.

Mazzoli, da perfetto etero basic cisgender quale è, ferito nell’animo ha continuato:

E cosa fa la simpatica signora sola? Va a cercare un articolo di 10 anni fa in cui Santina, nostra vittima di scherzi chiamata in diretta tira la bestemmia. Lei usa questo articolo per sottolineare che noi siamo un programma di bestemmie. Poverina, io capisco. Perché è una cosa molto brutta la solitudine è brutta. A 50 anni essere sole è terribile. Io ti auguro con tutto il cuore di trovare un uomo, una donna, non conosco i tuoi gusti. Spero tu trovi una persona, perché la solitudine è una cosa terribile e che fa fare queste figuracce.

Lo sfogo di Mazzoli è ridicolo, maschilista e offensivo (anche se ha cercato di “travestirlo” ben bene).

Per la cronaca, casomai gli venisse in mente di scagliarsi pure contro di me, sono felicemente fidanzata da 15 anni (il 28 del mese è l’anniversario, magari volesse inviarci un presente) con la mia meravigliosa compagna.