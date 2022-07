Dopo la triste battuta omofoba di Pucci contro Tommaso Zorzi, sono scesi in campo numerosi volti noti, dai giornalisti Andrea Conti e Mario Manca, fino ad Andrea Delogu che ha commentato la faccenda in modo perfetto.

Andrea Delogu difende Tommaso Zorzi all’attacco omofobo di Pucci

“Condivido soprattutto per segnalare una spiegazione incredibilmente chiara e pertinente di Tommaso. La battuta sbagliata e non divertente di Pucci lascerà il tempo che trova ma questa chiosa invece no”, ha commentato Andrea Delogu condividendo il video di Zorzi mentre spiega l’accaduto (lo trovate anche in apertura del nostro articolo).

Condivido sopratutto per segnalare una spiegazione incredibilmente chiara e pertinente di Tommaso. La battuta sbagliata e non divertente di Pucci lascerà il tempo che trova ma questa chiosa invece no. https://t.co/DV8blCgbQz — Andrea Delogu (@andreadelogu) June 30, 2022



Qual è stata la reazione di Pucci? Pensate per caso che il comico abbia chiesto scusa pubblicamente? Illusi. Non è accaduto niente di tutto questo, anche di fronte ad una conclamata battuta omofoba… che tristezza.

Cosa ha detto Pucci?