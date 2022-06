Andrea Pucci, durante il suo spettacolo, ha offeso Tommaso Zorzi con una battuta volgare, inopportuna e prettamente anni ‘90. Il conduttore di Tailor Made è venuto a saperlo tramite il racconto di una sua amica.

Ieri una mia amica è andata allo spettacolo di Andrea Pucci. Lui ha fatto una battuta sul tampone e se ti chiami Zorzi te lo mettono nel cul*. Anche no… la cosa che mi fa impazzire di ‘sta roba è: tu cosa ne sai di dove lo prendo io? E’ una cosa che mi fa impazzire.

Siamo nel 2022, gli anni ottanta sono finiti, sono passati 40 anni da quando poteva far ridere una roba del genere. A tre giorni dal Pride di Milano una cosa del genere? Non lo so Pucci, secondo me tu mi devi delle scuse.