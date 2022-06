Tommaso Zorzi, dopo il debutto di Tailor Made – Chi ha la stoffa?, ha voluto commentare in maniera molto intelligente e matura, la prima puntata diffusa da Discovery+ al fianco di due eccellenze indiscusse del mondo della moda italiana, Elide Morelli e Cristina Tradito, che giudicano le capacità dei concorrenti.

In particolare, il conduttore si è detto molto orgoglioso di ogni suo progetto televisivo, a prescindere dalla sua buona riuscita (discorso molto intelligente di chi ama il suo lavoro e lo porta avanti con rispetto e passione):

Adesso non mi riferisco a nulla in particolare però in generale, mi sembra un po’ stupido accanirsi su certi aspetti della televisione: flop, mega flop. E’ brutto ed è triste anche perché quando poi gira bene mo’ che dici, che ti inventi, che è successo? Fammi sentì…

Parole sacrosante che condivido in toto, specie quando Tommy dice: “mi sembra un po’ stupido accanirsi”.

Anch’io trovo l’atteggiamento di chi pensa esclusivamente “ai numeri” davvero poco intelligente, immaturo e frustrante, esattamente come chi tende a sottolinearlo ossessivamente in maniera ciclica.

