Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati oggi, sabato 3 dicembre 2022. Al matrimonio erano presenti numerosissimi ex volti del Grande Fratello Vip (ma non solo). A tal proposito, sono emersi i primi gossip croccanti.

Secondo Amedeo Venza, Katia Ricciarelli avrebbe dovuto cantare al matrimonio ma avrebbe declinato l’invito per un calo di voce. Ma non finisce qui.

Sempre secondo il blogger, Manuel Bortuzzo avrebbe rifiutato di partecipare alle nozze per via della presenza dell’ex fidanzata Lulù Selassiè:

L’ex gieffino avrebbe declinato l’invito per evitare spiacevoli incontri per non fomentare il gossip.