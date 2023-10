Marito e figli di Veronica Gentili de Le Iene: il gossip con Marco Travaglio

Veronica Gentili conduce Le Iene al posto di Belen Rodriguez: chi è la giornalista lontana dalla televisione? Scopriamo se ha un marito, figli e quali sono i programmi che l’hanno vista protagonista.

Marito e figli di Veronica Gentili de Le Iene: carriera e vita privata

La Gentili ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. Nel 2006, si è diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e ha fatto il suo debutto teatrale come attrice, sceneggiatrice e regista con l’opera “Otello” di William Shakespeare.

Dal 2013, Veronica Gentili ha intrapreso la carriera giornalistica, iniziando come collaboratrice per “Il Fatto Quotidiano” e successivamente dirigendo la rubrica settimanale “Facce di Casta”.

Nel frattempo, ha guadagnato popolarità come opinionista in trasmissioni di attualità politica come “L’aria che tira” su La7 e “Dalla vostra parte” su Rete4.

Nel 2018, ha ottenuto il ruolo di co-conduttrice nel programma “Stasera Italia” su Rete4. Nel 2021, ha condotto due programmi di approfondimento politico, “Buoni o cattivi” su Italia 1 e “Controcorrente” su Rete4.

Nel novembre 2020, ha pubblicato il suo primo libro intitolato “Gli immutabili,” in cui ha raccontato la sua esperienza durante il lockdown.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Veronica Gentili è figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e della gallerista Netta Vespignani, scomparsa nel marzo del 2021.

Ha un fratello maggiore, Alessandro Vespignani, docente di Fisica, Informatica e Scienze della Salute presso la Northeastern University di Boston, nonché direttore e fondatore del Laboratory for the Modeling of Biological and Socio-technical Systems.

Veronica Gentili è nota per essere molto riservata riguardo alla sua vita privata.

Tuttavia, si sa che è legata sentimentalmente a un uomo di nome Massimo Galimberti, che lavora come sceneggiatore nel mondo del cinema. La coppia è convivente, ma non è sposata e non ha figli.

In un’intervista, Veronica ha scherzato sul fatto che Massimo si occupa della spesa e cucina molto bene, mentre il loro unico motivo di discussione è la sovranità sul telecomando di casa, poiché lei preferisce seguire i programmi di informazione dei suoi colleghi, mentre Massimo vorrebbe guardare film e serie TV.

Il gossip con Marco Travaglio

Intervistata al Corriere della Sera, la conduttrice de Le Iene ha parlato del gossip uscito questa estate quando sono uscite delle foto in cui sembrava baciare Marco Travaglio:

Ne abbiamo riso. Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro…