Gigliola Cinquetti, nata a Verona il 20 dicembre 1947, è una cantante, attrice e conduttrice televisiva italiana di grande successo. Nonostante la sua fama ha sempre mantenuto una vita privata riservata, lontana dai riflettori: scopriamo chi sono il marito ed i due figli.

Marito e figli di Gigliola Cinquetti: chi è Luciano Teodori

Gigliola Cinquetti è sposata dal 1979 con il giornalista Luciano Teodori. Per alcuni anni aveva tenuto segreto il suo matrimonio per non intralciare la sua carriera di cantante.

Luciano Teodori è noto per essere un marito riservato.

Chi sono Giovanni e Costantino

Gigliola e Luciano hanno avuto due figli: Giovanni e Costantino.

Giovanni, nato nel 1980, è un affermato storico e autore televisivo. Ha seguito le orme della madre nel mondo dello spettacolo, ma ha scelto di concentrarsi sulla storia e la scrittura.

Costantino, nato nel 1984, è un importante architetto. Anche lui ha ereditato la passione per l’arte dalla madre, ma ha scelto di esprimersi attraverso l’architettura.

Nonostante la fama e il successo di Gigliola Cinquetti, la sua famiglia è riuscita a mantenere una vita privata riservata.

Sia Giovanni che Costantino hanno costruito carriere di successo nei loro rispettivi campi, lontano dai riflettori.