Marito e figli Anna Valle: chi sono Ulisse Lendaro, Ginevra e Leonardo

Anna Valle è un’attrice italiana nata il 19 dicembre 1975 a Roma. È sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, produttore cinematografico e avvocato, ed ha due figli: Ginevra, nata nell’aprile del 2008, e Leonardo, nato nel 2013.

Anna Valle è attualmente impegnata nella serie televisiva “Lea – I nostri figli” in cui interpreta il personaggio di Lea, un’infermiera specializzata e empatica.

Ulisse Lendaro, nato a Vicenza l’8 febbraio 1973, è un avvocato civilista e penalista molto stimato nella sua città.

Tuttavia, nonostante la sua carriera legale, Ulisse ha anche una grande passione per il cinema.

Nel 2007, ha intrapreso la strada del teatro e del cinema come produttore e regista, oltre ad essere amministratore delegato della Louis Lender Production.

Ulisse ha anche recitato in alcuni film, tra cui “MissTake” del 2007.

Anna Valle, intervistata tra le pagine di Oggi, ha fatto una confidenza sul suo matrimonio:

E parlando di figli, l’attrice ha spiegato perché si schiera per il no alla maternità surrogata:

Idealmente non sarebbe sbagliato. Se io non posso avere figli e ti chiedo questo supremo atto d’amore nei miei confronti, trovo che sia una cosa magnifica. Ma invece è spesso un business rovinato dagli interessi. La difficoltà di gestire il tema mi porta a schierarmi per il no.