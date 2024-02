Marina Occhiena, nata a Genova il 19 marzo 1950, è una cantante e attrice italiana. È conosciuta per essere stata una delle voci femminili del famoso gruppo musicale italiano Ricchi e Poveri: perché li ha lasciati nel pieno del successo?

Perché Marina Occhiena ha lasciato i Ricchi e Poveri?

Marina Occhiena ha iniziato la sua carriera musicale a soli 15 anni. Nel 1967, è entrata a far parte del gruppo dei Ricchi e Poveri, un quartetto composto da lei, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Angela Brambati.

Insieme a loro, ha interpretato diversi brani di successo come “La prima cosa bella” e “Che sarà”.

Marina ha lasciato il gruppo nel 1981: per quale motivo?

Inizialmente, ai giornalisti fu detto che aveva problemi di salute. Tuttavia, pochi giorni dopo, emerse un’altra verità: c’era stato un conflitto con Angela Brambati.

Si diceva che Marina si fosse innamorata di Marcello Brocherel, a quel tempo marito di Angela Brambati e padre di suo figlio.

Questa relazione avrebbe portato a tensioni all’interno del gruppo, culminando con la decisione di Marina Occhiena di lasciare la formazione.

Nel febbraio 2020, in occasione del 70º Festival di Sanremo, Marina e Franco Gatti sono tornati a far parte dei Ricchi e Poveri per celebrare i 50 anni di carriera del gruppo.