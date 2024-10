GF, esplosione nella notte di Mariavittoria: “È tutta una bugia!”, rivelazioni shock su Shaila e il retroscena sotto le coperte con Javier

La tensione è esplosa dopo la puntata del Grande Fratello, con Mariavittoria Minghetti che ha dato libero sfogo alla sua rabbia contro Shaila Gatta: “M’infastidisce che è tornata, poteva restare in Spagna. Str**za”. Parole al veleno che hanno rivelato un malessere profondo.

Grande Fratello: Mariavittoria esplode contro Shaila

La situazione è precipitata quando Javier Martinez ha svelato a Mariavittoria una conversazione avvenuta “sotto le coperte” con Shaila, lontano dai microfoni. Una rivelazione che ha fatto emergere un lato nascosto della ballerina.

Mariavittoria ha lanciato un’accusa pesantissima: “Shaila parla come un libro stampato, è tutta finta dalla prima all’ultima parola, fa tanto la paladina delle donne e poi dà della zoccol* a un’altra donna perché dice che ci provavo con Javier”.

Altre clamorose rivelazioni di Mariavittoria e Javier su ciò che avrebbe detto Shaila sotto le coperte.#GrandeFratello pic.twitter.com/cav6tBL9UQ — GF NEWS (@GF_news_) October 29, 2024

Un’affermazione che mette in discussione l’autenticità della ballerina.

Lo sfogo di Mariavittoria è proseguito:

Ora è tornata Shaila che si fa il suo gioco, il suo Shaila e Lollo show, il suo teatro. Quell’altra str*nza è tornata e mi ha nominato. Io quella non la posso sopportare. Poi era immune e non si poteva nominare. Ma come fa Lorenzo a starci? Solo perché è bella? Io non capisco come fa. Io la vedo così finta. Non la riesco a vedere vera.

La Minghetti non ha risparmiato previsioni drammatiche sul futuro della coppia: “Quello si prenderà uno di quei pali in faccia a 200 all’ora. Lei lo prende in giro, non è innamorata”, rivelando dubbi profondi sulla sincerità del sentimento di Shaila.

MV: Mi dice ci son rimasta male che la pensi come Iago, perchè noi donne…

Pamela: Anche a noi, ha detto che ci è rimasta male di quello che abbiano detto… tu sei rimasta male? Ma perchè pensi sempre a come rimani te, non pensi mai a come rimangono gli altri?#GrandeFratello pic.twitter.com/lUWw9oSBhC — Violett926 (@violett926) October 29, 2024

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.