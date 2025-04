Morte di Papa Francesco: Mediaset cambia la programmazione, salta The Couple oggi 21 aprile 2025

La morte di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile 2025, ha scosso profondamente il mondo intero. In segno di omaggio al Pontefice, Mediaset ha deciso di modificare radicalmente la sua programmazione su Canale 5, Retequattro e Italia 1, proponendo speciali televisivi, dirette e contenuti dedicati alla figura di Jorge Mario Bergoglio.

Canale 5: pomeriggio e sera dedicati al ricordo di Papa Francesco

A partire dalle ore 14:50 fino alle 20:00 circa, Canale 5 trasmette una lunga diretta con “Pomeriggio Cinque Speciale”. Alla conduzione Myrta Merlino, affiancata da ospiti e collegamenti in tempo reale per seguire le ultime notizie sulla scomparsa del Santo Padre.

Nel corso del pomeriggio, tre edizioni straordinarie del TG5 — alle ore 16:00, 17:00 e 18:00 — interromperanno la trasmissione per aggiornamenti continui. Cancellate tutte le soap e i programmi previsti, inclusi “Avanti un Altro” e il film pomeridiano.

In access prime time, alle 20:30, spazio allo speciale firmato Toni Capuozzo: “Papa Francesco – Così normale da essere straordinario”. Il documentario andrà in onda in simulcast su Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tgcom24 e Mediaset Extra.

In prima serata, Canale 5 proporrà la miniserie “Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente”, diretta da Daniele Luchetti, che racconta la vita di Bergoglio dalla giovinezza fino al pontificato. Salta, quindi, la puntata di The Couple, così come è già stata sospesa la diretta su Mediaset Extra.

Rete 4: informazione e approfondimento per tutta la giornata

Su Retequattro, dalle ore 14:00 alle 18:50, sarà in onda “Diario del Giorno” in diretta con Manuela Boselli. In prima serata, Gianluigi Nuzzi conduce uno “Speciale Videonews” dedicato alla figura del Papa, con la partecipazione di Elena Guarnieri in studio.

Italia 1: edizione speciale di Studio Aperto

Anche Italia 1 partecipa al cordoglio trasmettendo una versione estesa del telegiornale “Studio Aperto”, che dalle ore 18:30 andrà in onda fino alle 19:25, offrendo uno sguardo approfondito sulla scomparsa del Pontefice.

La decisione di Mediaset di trasformare la programmazione del 21 aprile 2025 in una maratona di informazione e commemorazione è il segno tangibile dell’importanza storica e spirituale di Papa Francesco. La tv generalista italiana si unisce così al lutto globale con una copertura capillare e trasversale, tra dirette, documentari e fiction biografiche.