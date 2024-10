Gli applausi a Javier indignano Shaila: la reazione dopo il ritorno in Casa con Lorenzo

In un momento di alta tensione al Grande Fratello, Shaila Gatta si scaglia contro il pubblico per il sostegno a Javier Martinez.

Il reality show Grande Fratello continua a tenere il pubblico incollato allo schermo, questa volta per uno scontro particolarmente acceso tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Durante l’ultima puntata, un confronto pubblico tra i due ha svelato tensioni latenti e sentimenti non risolti, culminando in un’ondata di applausi per Javier che ha scatenato l’indignazione di Shaila. Nel corso di una pausa pubblicitaria, la concorrente ha infatti criticato apertamente la reazione del pubblico, ritenendo inopportuno il sostegno rivolto a Javier.

Le parole di Javier Martinez e la reazione di Shaila

Il confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez è nato dopo che entrambi hanno scoperto alcuni baci scambiati tra Shaila e Lorenzo Spolverato all’interno della casa. Javier, visibilmente colpito, ha cercato di mantenere un atteggiamento controllato, dichiarando: “Io sono felice per loro, ci sarà qualcuna fuori che mi aspetterà, qualcuno di migliore. Ho provato leggerezza e consapevolezza a vedere le immagini. Non mi riguarda più, mi sono tolto un peso”.

Proseguendo con un tono fermo, Javier ha sottolineato che “Shaila deve prendersi le responsabilità di ciò che ha detto, non mi interessa la sua opinione”. Le parole di Javier hanno incontrato un sostegno caloroso da parte del pubblico in studio, che ha accompagnato le sue dichiarazioni con una serie di applausi.

La gieffina però non ha gradito il supporto del pubblico verso il suo ex interesse, trovando eccessiva e inopportuna la reazione in studio. Durante la pausa pubblicitaria, si è lasciata andare a un commento piuttosto esplicito: “Ogni cosa che dice devono fare l’applauso, mi sembra esagerato”.