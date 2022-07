Per il sesto anno, Mariasole Pollio, appena 19enne e neo diplomata, è a Battiti Live ed ha esordito anche alla conduzione di tre serate live con il Coca Cola Summer Festival. La giovane però, nonostante sia grata a Battiti, non disdegnerebbe nuove sfide. Lo ha raccontato in una lunga intervista a TvBlog.it in cui ha parlato anche di reality svelando se mai ne farà uno.

Mariasole Pollio di Battiti Live parla di reality

Mariasole Pollio ha esordito su Youtube da giovanissima facendosi conoscere e raccontando la sua passione per la recitazione. Poi è arrivato Francesco Facchinetti, il suo scopritore, del quale la giovane dice:

Io e Francesco siamo molto simili. La prima volta che l’ho incontrato a Milano, io avevo appena iniziato e lui ad occhi chiusi ha creduto in me. Mi ha insegnato che se ci credi puoi: abbiamo realizzato insieme cose che non ci saremmo mai immaginati, ma che però ce le siamo sempre dette ed è stata questa la magia.

In questi anni, Battiti Live a parte, Mariasole ha ammesso di aver detto diversi “no”, “non c’è bisogno di accettare tutto subito e soprattutto non c’è fretta”, dice. E non esclude nuove sfide in futuro. Ma niente reality, almeno come concorrente e tranne uno (che non è il GF Vip):