I milioni di follower su Instagram e TikTok questa volta potrebbero non bastare a superare brillantemente la Maturità 2022. Sono numerosi i nomi di influencer e tiktoker che nelle prossime ore saranno impegnate con l’esame di Stato e che, per l’occasione, saranno chiamate a spegnere i cellulari per qualche ora.

Se tra le fila dei cantanti Blanco e Sangiovanni hanno rinunciato a sostenere la Maturità 2022 in quanto lontani dalla scuola per impegni lavorativi, saranno tantissime invece le influencer e le tiktoker che affronteranno quest’anno il fatidico esame.

A stilare una lista dettagliata è stato il quotidiano La Nazione che ha svelato le giovani, classe 2003-2004, regine di Instagram e TikTok e che domani sosterranno la prima prova scritta.

Si parte da una delle influencer più famose e seguite d’Italia, Elisa Maino, con un seguito di oltre 2,9 milioni di follower su Instagram. La Maino aveva spiegato di essere passata dalla scuola pubblica a quella privata a metà della quarta superiore dopo l’esperienza scolastica in una scuola pubblica a Milano in merito alla quale aveva raccontato:

Il secondo, il terzo e parte del quarto anno li ho frequentati qui in una scuola paritaria con l’obbligo di presenza quindi comunque andavo a scuola in presenza e se mancavo erano cavoli. La vivevo davvero male: ovviamente vai a scuola, tutti ti conoscono, le prime battutine, le frecciatine… Non è semplice, davvero ti sconcentra tanto. Automaticamente qualsiasi scuola tu frequenti, non la frequenti volentieri; i risultati quindi non sono neanche quelli che potrebbero effettivamente essere. Non riuscivo neanche a vedere le mie amiche e altre cose di cui non è giusto privarsi. Era diventato sempre un vivere con l’ansia.