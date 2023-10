Maria Michela Guadagno è la mamma di Vladimir Luxuria. Inizialmente, per lei e suo marito Antonio non è stato facile accettare il percorso di transizione. Tuttavia, secondo l’ex parlamentare, la madre ha sempre saputo di avere un’altra figlia ingabbiata in un corpo non suo.

Maria Michela Guadagno, chi è la mamma di Vladimir Luxuria

“Le mamme lo sanno sempre, anche se fanno finta di non saperlo. Chi ti porta in grembo arriva a capire”, ha confidato Vladimir. Luxuria ha raccontato un episodio avvenuto a Foggia, con protagonista il padre Antonio:

Un giorno ero su una panchina, passò mio padre con un suo amico: l’uomo guardandomi disse: ‘Guarda quel ricch…’, mio padre allora girò lo sguardo e… quel ricch… ero io.

Tornata a casa ha sentito i genitori litigare, incolpandosi l’uno con l’altra:

Mi sentivo responsabile dell’infelicità di coloro che mi avevano messo al mondo, che mi avevano dato da mangiare e fatto crescere.

Con gli anni, i due genitori hanno compreso la figlia:

Mio padre al Gay Pride di Foggia è venuto guidando il camion con la musica e le Drag Queen, è stato fantastico, mia mamma mi ha accompagnato in un altro Gay pride. Oggi sono molto orgogliosa del cambiamento di mio papà, per loro è stato difficile non si parlava all’epoca di questi tempi, è stato un processo lento e graduale e mio papà non ha smesso di essere papà anche dopo. Mi ha trasmesso l’onestà ed è la cosa più bella che mi ha insegnato.