Maria De Filippi ha un modo di condurre tutto suo che la contraddistingue e che rappresenta la sua cifra stilistica. Dalle immancabili caramelle masticate mentre cammina avanti e indietro nello studio di C’è posta per te alla conduzione sugli scalini a Uomini e Donne.

Maria De Filippi conduce Uomini e Donne sugli scalini: svelato il motivo

Proprio il modo particolare che ha di condurre nella trasmissione pomeridiana di Canale 5 ha spinto negli anni tanti appassionati a domandarsi come mai Maria De Filippi avesse scelto gli scalini come suo “palcoscenico” per narrare le vicende sentimentali dei vari protagonisti del dating show.

Adesso è stata la stessa De Filippi, dopo molti anni, a svelarne i, motivo nel corso del daily di Amici 20 andato in onda ieri 16 aprile su Italia 1:

Gli scalini nascono non per scelta ma perché, registrando molte puntate, anche nella stessa puntata, a un certo punto non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’è una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che avrei potuto fare la puntata da lì e sono rimasta sugli scalini. Questa è la storia degli scalini!

L’occasione si è presentata durante una gara di ballo con Raimondo Todaro che ha portato il ballerino a trarre ispirazione proprio dalla conduzione di Maria De Filippi sugli scalini di Uomini e Donne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)