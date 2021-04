Amici 20, Raimondo Todaro parla dell’ex moglie Francesca Tocca: “La migliore ballerina in Italia!”

Raimondo Todaro si è collegato con i ragazzi di Amici 20 per commentare le esibizioni dei ballerini attualmente in gara al serale, in attesa di scoprire a chi andrà l’ambito trofeo della categoria danza.

Amici 20, Raimondo Todaro fa i complimenti all’ex moglie Francesca Tocca

L’ex marito di Francesca Tocca ha commentato Serena (“E’ indiscutibile che tu sia preparata ma hai qualcosa che ti frena…”) e anche Samuele (“Oltre ad un ballerino sei un artista con un filo di malinconia, quando ti vedo mi emoziono”).

Spazio anche per alcuni consigli a Martina Miliddi, ballerina particolarmente criticata:

Penso che tu abbia molto talento. Sei istinto in mezzo ad un casino di tecnica. Sei acerba ma ci sono cose che puoi imparare e devi lavorare tanto sui piedi, devi perderci molto tempo…

A tal proposito Raimondo Todaro ha fatto i suoi complimenti alla ex moglie Francesca Tocca:

Tu hai Umberto e Francesca che oltre ad essere due talenti, sono dei ragazzi che hanno studiato tanto con i migliori maestri del mondo, chiedi a loro le cose tecniche. Francesca per me è la migliore ballerina che ci sia in italia e lei, ancora oggi, quando si vede si fa sempre schifo.