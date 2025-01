Marco Rossetti, chi è la fidanzata: carriera e vita privata

Nato l’8 settembre 1985 a Roma, Marco Rossetti ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo a soli 18 anni. I suoi primi passi li ha mossi sul palco teatrale, partecipando a produzioni come Cronaca di un amore terrestre e La vendetta dell’amore. L’esperienza teatrale ha segnato profondamente il suo stile recitativo, preparandolo per il mondo della televisione e del cinema.

La carriera di Marco Rossetti

Il grande debutto televisivo di Marco Rossetti è avvenuto nel 2010 con la serie R.I.S. Roma – Delitti imperfetti. Il ruolo, mantenuto per due anni, gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico. Successivamente, l’attore ha continuato a consolidare la sua presenza sul piccolo schermo con serie come Le mani dentro la città e Squadra mobile.

Nel 2021, la carriera di Rossetti ha subito una svolta con la partecipazione al film 7 donne e un mistero diretto da Alessandro Genovesi. In parallelo, ha preso parte alla miniserie Speravo de morì prima e alla serie A casa tutti bene – La serie, diretta da Gabriele Muccino. Tra i suoi progetti più recenti figurano serie di successo come Doc – Nelle tue mani, Black Out – Vite sospese e Un passo dal cielo.

La vita privata di Marco Rossetti

Nel 2019, durante i provini per Un passo dal cielo, Marco Rossetti ha conosciuto l’attrice Beatrice Arnera. Tra i due è nata subito una forte intesa, che li ha portati a frequentarsi anche al di fuori del set.

Le passioni nascoste: musica e sport

Oltre alla recitazione, Marco Rossetti è anche un talentuoso musicista. L’attore sa suonare la chitarra ed è un cantautore. Nel corso della sua carriera, è apparso in videoclip musicali di artisti come Emis Killa (Parole di ghiaccio) e Rino Gaetano (A mano a mano).

Non è tutto: Rossetti è un grande appassionato di pallanuoto, sport che pratica fin da quando aveva 11 anni.

La formazione e gli inizi

Mentre lavorava ai suoi primi ingaggi, Marco Rossetti ha frequentato il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dove si è diplomato nel 2011. Questa formazione gli ha permesso di affinare le sue competenze attoriali, aprendo la strada a numerose opportunità nel mondo del cinema e della televisione.

I successi cinematografici

Dopo il debutto televisivo, Marco Rossetti ha esordito sul grande schermo con i film Liberiamo qualcosa e Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio nel 2010. Nel 2013, ha recitato in L’estate sta finendo di Stefano Tummolini e l’anno successivo in Nomi e cognomi.