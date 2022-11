Gegia, intervistata da The Pipol, ha attaccato pesantemente Marco Bellavia (anche lui, intervistato da Casa Chi, ha “risposto” per le rime all’ex collega di reality show). Dopo il Grande Fratello Vip, tra i due, pare evidente che non sia scoppiata alcuna pace.

Gegia “tuona” contro Bellavia dopo il GF Vip: “E’ un perdente!”

Per il caso Bellavia? Io ho solo studiato psicologia, mi sono laureata a 42 anni. Per una cosa mia, solo per quello. Ho due lauree, una in lettere e una in psicologia. Le ho prese dopo il divorzio ma perché mi interessavano a me, come studi. Non volevo fare neanche gli esami perché non mi sentivo né pronta né adatta. Io poi, bocciata sempre a scuola. Poi mio padre ha insistito dicendomi “ma prenditi una laurea, che non si sa mai!” E l’ho presa. Ma non ho fatto la specializzazione in psicoterapia. Mi ero iscritta all’albo quest’anno.

Gegia, potesse tornare indietro, sicuramente cambierebbe alcune parole utilizzate nei confronti di Marco anche se, secondo la ex del Grande Fratello Vip, le vere “vittime” in tutta questa storia sarebbero stati proprio i concorrenti:

Quest’anno ho accettato il GF Vip. Erano tre anni che mi chiamava e poi non succedeva niente. Sicuramente se potessi tornare indietro, dopo che Marco Bellavia mi ha torturato per una settimana che io l’ho aiutato e l’ho messo nel mio letto, non gli avrei detto “tu non stai bene.” Perché effettivamente però non stava bene. Al Grande Fratello l’esaurimento ti viene sicuramente non ti passa. Io mi ero dimenticata proprio delle telecamere. Tanto che quando andavo in camera da letto e mi spogliavo le telecamere si giravano loro. Comunque tornassi indietro non farei tutte quelle considerazioni su Marco. Quando sono uscita ho dovuto disabilitare i commenti Instagram, ho pianto per quello che mi scrivevano. Marco lo vedo, sta bene. Male stiamo noi che siamo stati cacciati dal reality con la gente fuori che ci dice “bulla, bullo!”

L’attrice spera che vinca Luca Salatino ma tifa anche per Nikita e George:

Chiudo così: il vincitore è Luca Salatino. Il perdente è Marco Bellavia. Ci ha fatto fare una figura di m*rds a tutti là dentro e la verità verrà a galla. “Siete delle mer*e” ci hanno detto. Tutti siamo stati accusati. Lui è il perdente perché alla fine verrà fuori la verità. Sono sincera è quello che penso. Tutti noi abbiamo fatto il possibile per lui.