Dopo avere attaccato Nikita Pelizon, Marco Bellavia risponde a Cristina Quaranta e Gegia che lo hanno accusato di averci provato con loro mentre si trovavano nella Casa del Grande Fratello Vip.

Bellavia, senza troppi peli sulla lingua, rigetta le accuse. Ospite di Casa Chi, svela come stanno le cose e fa uno scivolone in apertura:

Cosa voglio dire? Si commentano da sole. Proprio le due meno belle della Casa dicono che ci ho provato? E’ vero, sono le meno belle: vuol dire che ho cambiato gusti? Non sono il mio genere.

Rispondo a Cristina Quaranta perché ho letto che cosa avrei fatto. Forse sarò stato un po’ irrispettoso quando stavo male. Io mi sono ritrovato a non ragionare con la testa, non dormivo da tre, quattro notti… vi giuro su Dio che io non so cosa abbia fatto. Se ho molestato qualcuno chiedo scusa e chiedo perdono, poi se vogliono querelarmi facciano pure.