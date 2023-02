Manila Nazzaro è stata una delle maggiori protagoniste della passata edizione del GF Vip. Quest’anno però si ritrova ad assistere ad una edizione che vede tra i Vipponi entrati in corsa anche l’amica Milena Miconi. Nelle passate ore però, la Nazzaro non ha molto gradito l’atteggiamento del reality nei confronti dell’amica, scagliandosi contro il GF Vip.

Manila Nazzaro difende Milena Miconi

Su Twitter, Manila Nazzaro ha voluto esprimere il suo punto di vista sul comportamento del GF Vip nei confronti dell’amica Milena Miconi, prendendo le sue difese. Al tempo stesso ha dedicato al reality che l’ha ospitata un anno fa una forte critica:

Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il #Gfvip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla? Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa.. li dentro persone così non sono importanti per l’hype del programma. Meglio che taccio…

Ma non è stato il solo sfogo poiché, proprio sotto al suo tweet, Manila ha replicato ad una utente che accusava Milena di aver visto “mezza famiglia” in occasione della sua recente uscita legata alla morte dell’amico e manager. La Nazzaro ha però replicato:

Ma cosa diavolo dici?? Non ha visto nessuno. Non ha parlato con nessuno se non con la moglie del nostro agente. Un momento di dolore immenso. Siete allucinanti. Ma come fate ad essere così? Vi sentite migliori? Beh.. non lo siete! Anzi siete il peggio vomitato qui.