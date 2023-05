Mamma di un ex Vippone verso il GF Vip 8? Telefonata sospetta: tutte le ipotesi – VIDEO

La famiglia Tavassi come i Rodriguez? Dopo la partecipazione di Guendalina al Grande Fratello e successivamente all’Isola dei Famosi in compagnia del fratello Edoardo (poi diventato Vippone nell’ultima edizione), adesso anche la madre potrebbe approdare in un reality?

Mamma di un ex Vippone verso il GF Vip 8? L’aneddoto

Si accendono i riflettori su Emanuela Fuin, mamma di Guendalina ed Edoardo Tavassi. A svelare il curioso retroscena è stata proprio la nota influencer, che tramite le sue Instagram Stories, in queste ore ha portato alla luce un particolare fatto avvenuto questa mattina.

Guendalina avrebbe ricevuto la telefonata da parte di alcuni autori di un programma a lei noto ma che in realtà cercavano la madre Emanuela Fuin. Quindi ha scherzato sul fatto che ora dovesse accompagnarla per scegliere l’outfit per l’incontro con gli autori.

Più di qualcuno avrebbe ipotizzato l’approdo della mamma di Guendalina ed Edoardo Tavassi nella spiata Casa del GF Vip 8 ma non è escluso che possa trattarsi anche dell’Isola dei Famosi (sebbene sia già iniziata).

Tuttavia è anche possibile che la signora Fuin possa essere chiamata a presidiare nello studio dell’Isola dei Famosi in qualità di amica di qualche naufrago.