Luigi Bruno è il fidanzato di Andrea Delogu. Tra la coppia ci sono 16 anni di differenza ma non si notano assolutamente e, senza ombra di dubbio, non pesano a nessuno dei due.

Luigi Bruno, un modello di 24 anni con un viso affascinante e uno sguardo penetrante, fa raramente capolino nei social media, che al contrario sono affollati dalle parole e dalle immagini di Andrea Delogu, una conduttrice appassionata e un’autrice talentuosa, come dimostra il suo interessante romanzo d’esordio, “La collina,” pubblicato nel 2014 da Fandango.

Tuttavia, quando Luigi Bruno compare, lascia il segno con gesti d’amore sinceri. Le sue parole emozionate, le dediche e i sorrisi esprimono chiaramente che la differenza d’età non è affatto un ostacolo per la loro felicità ed insieme sono bellissimi.

La storia – come Delogu aveva raccontato in un’intervista a Vanity – era iniziata nel più classico dei modi:

Sui social. Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello.

Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna. Luigi ha 23 anni, ha l’entusiasmo del crescere e di costruirsi il futuro giorno per giorno. Mi ha ricordato com’ero io quando muovevo i primi passi in televisione, la bellezza degli inizi.