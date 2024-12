“Si sente una regina”, Shaila contro Lorenzo: “Si facesse aiutare!”, lo sfogo al GF

La rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ha creato una enorme spaccatura nella Casa del Grande Fratello. E così, nemmeno il Natale ha placato gli animi e l’ex Velina, sfogandosi con Ilaria e Mariavittoria, ci è andata giù pesante.

“Si sente una regina”, Shaila affonda Lorenzo

“Non ho più le armi per comprendere i suoi atteggiamenti. Guarda sono anche stufa di provare a capire. Ma se ne andasse in una clinica dell’amore a risolvere i suoi problemi d’amore”, ha svelato Shaila come riportano i colleghi di Biccy.it.

E ancora:

Ma che ne so, si facesse aiutare. Ha bisogno di gente che gli elevi continuamente il suo ego. Lui è tornato quello di tre mesi fa. Lui vuole essere questo e io un uomo così non lo voglio per nulla, se ne deve andare, non voglio vederlo manco con il binocolo. Nemmeno a dodici anni mi comportavo come lui, l’avevo idealizzato. Ho preso un palo in fronte, anzi no, ho beccato un tram addosso. Mamma mia, nella mia vita così mai, non mi era mai successo. La vita mi sta dicendo ‘sorella svegliati’. Sono senza parole.

Shaila ha continuato il suo sfogo:

Anche Stefania stamani mi ha detto una cosa giusta. Mi ha detto che con mia mamma lui ha prestato solo attenzione a salvare la sua reputazione, quando in realtà avrebbe potuto dire una cosa sulla coppia come ‘mi dispiace per quello che è successo, speriamo di risolvere’. Lui pensa a sé stesso, per lui c’è solo lui. Dice a me regina, quello è lui che si sente la regina secondo me, è quello il problema, quando un uomo si sente una regina. Si sente una regina e non va bene.

Personalmente non credo che Shaila sia stata offensiva oppure abbia voluto dire altro tra le righe. Ha semplicemente evidenziato i problemi di Lorenzo che, per via del suo spiccato narcisismo (dettato da una estrema insicurezza), diventa egoista nelle relazioni perché si occupa solamente di ciò che la gente e il partner pensa della sua persona invece di scavare a 360° nella comunicazione.

Ma guardateli a sti due pazzi

Io rido per non piangere veramente eh hahahahah

#shailenzo pic.twitter.com/VGwNdsWdal — Ilaria✨ (@ilariaaddeo03) December 26, 2024

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.