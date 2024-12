Al Grande Fratello, anche il Natale è occasione di riflessione e confronto. Dopo il bacio appassionato tra Javier e Chiara, avvenuto la vigilia di Natale grazie al vischio e alla complicità di Stefania, il pallavolista si trova a fare i conti con sentimenti contrastanti. In piscina, durante una chiacchierata con Luca, Javier si apre sulle sue incertezze.

Javier confida a Luca di essere attratto da Chiara e di apprezzarla molto, ma di trovarsi in un momento di stallo emotivo: “Chiara è una ragazza che a me fa del bene, mi piace, ma ho paura che il mio interesse possa calare”, ammette con sincerità.

Il pallavolista riflette sull’importanza del loro rapporto, temendo di poterla ferire se le cose non dovessero evolversi come sperato. “La vedo così pura, così buona. Se finisse, sarebbe per me quasi una sconfitta personale”, aggiunge, mostrando un lato particolarmente rispettoso e riflessivo.

Durante il confronto, Luca consiglia a Javier di prendersi del tempo e di affrontare Chiara con sincerità: “Merita di sapere la verità. Non correre troppo, ma non nasconderle nulla”.

Javier, però, ammette di aver aspettato che qualcosa scattasse di più durante il loro bacio, ma di non aver sentito quella scintilla decisiva. Questo lo porta a chiedersi se sia meglio fermarsi ora per evitare di farla soffrire o continuare a vedere dove li porterà la loro relazione.

Nel suo dialogo, Javier paragona il rapporto con Chiara alla relazione avuta in passato con Helena. Nonostante l’intensità di quel legame, il pallavolista riconosce di essersi approcciato a questa nuova esperienza con Chiara in modo diverso, più maturo e consapevole.

Luca osserva che Javier ha standard elevati e che, se Chiara tiene davvero a lui, saprà aspettarlo. Questo consiglio sembra far riflettere il pallavolista, che però resta intrappolato nei suoi dubbi: “Se mi fermo ora, faccio in tempo a non farla soffrire. Ma se continuo, rischio di ferirla di più”.

Dopo queste riflessioni, il pallavolista ne ha parlato apertamente con Chiara e la ragazza pare averla presa bene:

Ho capito, non è scattato nulla e io me ne ero accorta. Non ti devi preoccupare. Ci sta, l’avevo notato. Ho visto che c’era qualcosa che non andava, che non eri così coinvolto. Non mi devi convincere di nulla, non penso che mi hai usata o che vuoi un’altra. Ho afferrato il concetto e non metto in mezzo altre persone. Succede, noi non ci siamo conosciuti per come siamo. Siamo partiti subito con le coccole come due fidanzati, ma per me c’è di più.