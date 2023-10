Lorella Cuccarini è una delle professoresse di canto di Amici 23 più apprezzate degli ultimi anni: scopriamo chi è il marito ed i figli, compresa Chiara Capitta che, di recente, ha fatto il suo coming out sui social catturando l’attenzione del pubblico.

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto 1965, ed attualmente ha 57 anni. Fin dalla sua infanzia, ha coltivato la sua grande passione per la danza, iniziando a ballare e cantare davanti allo specchio a soli tre anni.

Ha fatto la sua prima apparizione televisiva nel 1978 nel varietà “Ma che sera”.

Dal 1991, Lorella Cuccarini è sposata con Silvio Capitta, noto anche come Silvio Testi, un produttore discografico e televisivo di estrema popolarità.

La coppia ha quattro figli: Sara, di 26 anni, che ha studiato Management in Svizzera e lavora nel settore immobiliare a Milano; Giovanni, nato il 19 settembre 1996, che si è laureato all’Università di Warwick in Inghilterra; Chiara e Giorgio Capitta, gemelli nati il 1 maggio 2000, che stanno iniziando gli studi universitari.

Chiara è anche una giocatrice di calcio per l’AS Roma Femminile ed ha fatto coming out proprio di recente:

Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza.