Lodovica Comello incinta: in attesa del primo figlio, l’annuncio

Lodovica Comello aspetta il suo primo figlio. Postando uno scatto con il pancino in evidenza, ha accompagnato l’immagine Instagram dalla seguente didascalia: “0% scherzetto…. 100% dolcetto!!”. Scherzando e prendendo ad esempio il “tormentone” di Halloween l’attrice e conduttrice ha annunciato di essere incinta del marito Tomas Goldschmidt, il produttore televisivo argentino sposato nel 2015.

Lodovica Comello incinta del primo figlio: l’annuncio

Lodovica Comello è nata a San Daniele del Friuli il 13 aprile 1990. È un’attrice, cantante, conduttrice televisiva e radiofonica. Nel 2011 viene selezionata per la parte di Francesca nella telenovela Violetta, prodotta da Disney Channel e Pol-ka Producciones.

Nel 2013 viene pubblicato il primo singolo da solista intitolato Universo seguito dall’album omonimo. Nel 2015 il secondo album Mariposa, seguito dal suo primo tour da solista, il Lodovica World Tour. Nel 2016 diventa conduttrice di Italia’s Got Talent e Singing in the Car, mentre l’anno seguente partecipa al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano Il cielo non mi basta.

Nel marzo 2019 viene confermata come protagonista della nuova fiction prodotta da Fox e Publispei, intitolata Extravergine. Lodovica recita nel ruolo di Dafne, e la serie va in onda su Fox Life nell’autunno dello stesso anno.

Dopo l’annuncio di Lodovica Comello incinta del primo figlio, la fotografia è stata letteralmente presa d’assalto da fan e amici famosi, tra commenti dolcissimi e congratulazioni.