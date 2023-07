Ivana Mrazova, ospite di Radio Radio durante “Non succederà più”, il programma condotto da Giada Di Miceli, ha parlato del Grande Fratello Vip e della rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

“Sulle coppie che si sono formate, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi mi sono piaciuti sempre”, ha affermato l’ex fidanzata di Luca Onestini. Poi, in merito alla separazione tra Edoardo e Antonella ha aggiunto:

Non mi sorprende che Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si siano lasciati perché quando io ero lì nella Casa del Grande Fratello Vip loro litigavano molto spesso.

C’erano spesso problemi di coppia e tutti abbiamo detto loro di aspettare e vedere come sarebbe andata fuori. Evidentemente non è andata bene.

So che fuori subentrano altri problemi, saranno due caratteri completamente diversi, non so. I tira e molla di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non mi sorprendono.

Quando ho visto Micol ed Edoardo mi sono subito piaciuti…i loro sguardi, hanno tante passioni in comune, ho detto “questi due potrebbero durare“.

E infatti stanno ancora insieme e da quello che vedo stanno bene.