Isola dei Famosi, Fariba e la nomination: scoppia il caso “auricolari gate”

Anche ieri sera, al termine della nuova puntata de L’Isola dei Famosi, Fariba è andata di nuovo in nomination insieme a Vera Gemma. Nel frattempo gli amici della rete hanno sollevato un particolare “caso” emerso proprio durante le votazioni.

La situazione potrebbe essere differente:

Molti hanno notato che non vengono lasciati sempre nello stesso quadratino (anche se la spiegazione più plausibile mi sembra quella che le disinfettino e le poggino lì per comodità dell’operatore che non deve uccidersi per posizionarle troppo in là).

Non ne ho idea, però molti hanno notato che non vengono lasciati sempre nello stesso quadratino (anche se la spiegazione più plausibile mi sembra quella che le disinfettino e le poggino lì per comodità dell’operatore che non deve uccidersi per posizionarle troppo in là)

— contechristino (@contechristino) April 22, 2021