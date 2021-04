Stefania Orlando ha detto la sua sui protagonisti dell’Isola dei Famosi, da Fariba a Valentina Persia. Cosa ne pensa la Queen del GF Vip dei naufraghi di questa edizione del reality che vede nei panni di opinionista l’amico Tommaso Zorzi?

Ospite di Casa Chi, il format social di Chi Magazine, Stefania Orlando ha reso un suo personalissimo giudizio su alcuni dei concorrenti di questa Isola, a partire da Fariba Tehrani, mamma dell’ex gieffina e sua ex coinquilina Giulia Salemi:

A proposito di quello che accade in Honduras, la Orlando ha proseguito:

Stefania ha detto la sua anche su altri protagonisti molto forti di questo reality:

L’ex Vippone è quindi tornata nuovamente sulla Persia ed ha detto ciò che ribadiscono molti utenti social dopo ogni puntata dell’Isola:

Valentina Persia ? Io con una così… lei è una grandissima artista e una comica che mi è sempre piaciuta molto. Ci sta credendo molto ma secondo me non tira fuori un lato più dolce (se ce l’ha). Lei è sempre molto aggressiva e sulla difensiva. Non ho ancora visto il suo lato sensibile, dolce e materno. La vedo sempre incazzata.

Grande stima invece per Angela Mellillo:

Infine ha terminato svelando chi sono i suoi naufraghi preferiti:

A me piacciono due persone, mi posso esporre? Vera Gemma e Angela Melillo, viva le bionde! Tra gli uomini mi piace Roberto Ciufoli, gli altri non mi danno alcuna vibrazione, sono più per le donne, non ci sono molti leader maschili. C’è un po’ di volgarità a volte… Ubaldo, pure lui… parla, parla, parla e ci mette in mezzo la parolaccia. Secondo me si possono dire cose incisive anche senza perché automaticamente in quel modo non puoi essere leader. Io vedo più le donne quest’anno.