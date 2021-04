Daniela Martani dopo essere tornata in Italia, ha già regalato alcune “perle” degne di nota con protagonisti i naufraghi dell’Isola dei Famosi. Nelle ultime ore l’opinionista ha anche svelato per chi fa il tifo.

Isola dei Famosi, il vincitore ideale di Daniela Martani

Chi vorrei vincesse l’Isola? Mi piacciono molto Angela Melillo e Beppe, che purtroppo è dovuto andar via. Elisa Isoardi, chiaramente. Ovviamente meriterebbero di uscire Francesca Lodo, che ho votato praticamente da subito. Poi Gilles Rocca e Awed.

Spazio poi per Fariba, la mamma di Giulia Salemi che il gruppo non sta trattando esattamente in modo esemplare:

A me non piace come stanno trattando Fariba, ma loro… “il clan” quando decide di far fuori qualcuno fa muro e quindi fanno di tutto per escluderlo dal gruppo.

Daniela non si è fatta mancata la frecciatina nei confronti di Gilles Rocca:

La tregua a lui voluta era più a favore di telecamere e non una reale volontà di mettere pace tra noi. Non mi piacciono i suoi modi.

E, in ultimo, la speranza che lunedì sera possa uscire Andrea Cerioli:

Perché non merita in nessuno modo di stare lì.

Il VIDEO con le sue parole ti aspetta in apertura del nostro articolo.