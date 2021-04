Ilary Blasi non sopporta Daniela Martani? Dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi, l’opinionista è tornata sui social ed ha risposto ad un po’ di curiosità della rete.

Tra i commenti di Twitter, qualcuno ha fatto notare a Daniela Martani anche la possibile antipatia di Ilary Blasi nei suoi confronti e la risposta non si è fatta attendere nemmeno troppo:

Della partecipazione della Martani, immediatamente contestata a gran voce dal pubblico, Ilary Blasi aveva anche parlato nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera:

La presenza di Daniela Martani all’Isola dei Famosi ha suscitato parecchie polemiche, una partecipazione ritenuta inopportuna per le sue uscite a dir poco infelici sul Covid. A Cologno Monzese gira voce che anche Ilary Blasi non avrebbe fatto i salti di gioia per la Martani nel cast del reality, proprio la Blasi a ottobre scorso ha perso suo suocero Enzo, papà di Francesco Totti, per il Covid.