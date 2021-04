Isola dei Famosi, ascolti flop per Ilary Blasi: quando aggressività e “sfottò” non pagano

Ieri sera è andata in onda (registrata) la nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2021. Come sono andati gli ascolti? Ilary Blasi e la sua allegra compagnia di opinionisti scendono ancora e si portano a casa risultati deludenti.

Ascolti Isola dei Famosi 2021, un “trionfo” di aggressività che fa flop

Rai1, Un passo dal cielo: 4.952.000 spettatori (share 21,63%)

Canale 5, L’isola dei famosi: 2.838.000 spettatori (share 16,90%)

Italia 1, Security: 1.389.000 spettatori (share 5,59%)

Rai3, Amore criminale: 1.205.000 spettatori (share 4,88%)

Rete 4, Dritto e rovescio: 1.148.000 spettatori (share 6,05%)

La7, Piazza pulita: 1.050.000 spettatori (share 5,58%)

Rai2, Anni 20: 435.000 spettatori (share 1,74%)

Cosa non va di questa Isola 2021?

Il cast (sulla carta) era promettente poi invece si è rivelato in maniera diversa. I naufraghi non creano dinamiche e mettono in luce solamente l’aggressività (vedi Valentina Persia e Gilles Rocca), la mascolinità tossica (ma colleghiamoci con Gilles Rocca) e strategie da “branco”.

Si puntava pure sugli opinionisti ma Tommaso Zorzi, gira che ti rigira, propone sempre le solite tre massime che avevamo già ascoltato al Grande Fratello Vip, Iva Zanicchi si è visibilmente stancata ed Elettra Lamborghini (l’unica che punta sull’umanità) viene lasciata spesso nell’angolo.

Ilary Blasi non crea empatia con i concorrenti e li sfotte in studio con gli opinionisti. Risultato? L’Isola dei Famosi non piace al pubblico e, visto il “pacchetto” proposto, non potrebbe essere diversamente.

Dati auditel Isola, tutte le puntate

Prima puntata: 3.602.000 spettatori (share 21,68 %)

Seconda puntata: 3.047.000 spettatori (share 17,9%)

Terza puntata: 3.427.000 spettatori (share 19,75%)

Quarta puntata: 3.370.000 spettatori (share 19,27%)

Quinta puntata: 3.394.000 spettatori (share 18,77%)

Sesta puntata: 3.176.000 spettatori (share 18.1%)

Settima puntata: 3.111.000 spettatori (share 17,09%)

Ottava puntata: 3.439.000 spettatori (share 19,93%)

Nona puntata: 2.942.000 spettatori (share 17,12%)

Decima puntata: 3.001.000 spettatori (share 17,5 %)

Undicesima puntata: 2.838.000 spettatori (share 16,90%)