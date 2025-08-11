Barbara d’Urso a Ballando, la reazione di Maria De Filippi

La reazione di Maria De Filippi a Barbara d’Urso concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, c’è davvero una sfida del sabato sera? La posizione di Fascino

Chi avrà la meglio nella gara degli ascolti del sabato sera tra la ventesima edizione di Ballando con le Stelle e la dodicesima stagione di Tu Si Que Vales? Quest’anno ci sarà un po’ di pepe in più visto e considerato che Barbara d’Urso è una concorrente ufficiale (qui per la reazione di Selvaggia Lucarelli). Qualcosa cambierà? Se qualcuno si aspettava uno scontro diretto tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, potrebbe rimanere deluso. L’ufficio stampa di Fascino, la società che produce Tu Si Que Vales, ha chiarito a Fanpage che non ci sarebbe alcuna competizione, considerando i diversi orari di messa in onda.

Secondo quanto riportato, “Dati alla mano, non c’è la prospettiva di poter scendere per contendersi la stessa coppa”. Il motivo? Lo show di Rai1 inizia molto prima e termina molto più tardi rispetto a quello di Canale 5, che saluta il suo pubblico intorno a mezzanotte.

Gli ascolti dello scorso anno: chi ha avuto la meglio?

Nel corso della passata stagione televisiva, le due trasmissioni si sono ritrovate a competere per otto sabati. Ballando con le Stelle ha trasmesso dodici puntate in totale, ma si è scontrata direttamente con Tu Si Que Vales dalla prima all’ottava puntata del programma Rai e dalla seconda alla nona di quello Mediaset.

Alla sua prima puntata, Tu Si Que Vales ha registrato 3.630.000 spettatori con uno share del 28,52%. Ecco invece come sono andati gli ascolti nei sabati in cui entrambi gli show erano in onda:

1ª puntata: Ballando 3.300.000 spettatori, 25,6% / TSQV 3.238.000 spettatori, 24%

2ª puntata: Ballando 3.221.000 spettatori, 24,4% / TSQV 3.500.000 spettatori, 25,4%

3ª puntata: Ballando 3.419.000 spettatori, 25,9% / TSQV 3.530.000 spettatori, 25,7%

4ª puntata: Ballando 3.279.000 spettatori, 22,8% / TSQV 3.652.000 spettatori, 24%

5ª puntata: Ballando 3.471.000 spettatori, 24,4% / TSQV 3.492.000 spettatori, 24,2%

6ª puntata: Ballando 3.390.000 spettatori, 25,9% / TSQV 3.409.000 spettatori, 24,9%

7ª puntata: Ballando 3.359.000 spettatori, 24,36% / TSQV 3.538.000 spettatori, 25,07%

8ª puntata: Ballando 3.393.000 spettatori, 24,8% / TSQV 3.378.000 spettatori, 24,7%

Una volta che Tu Si Que Vales ha terminato la sua stagione, *Ballando con le Stelle* ha proseguito con altre quattro puntate, sfidandosi con repliche e film natalizi:

9ª puntata: 3.446.000 spettatori, 26,8%

10ª puntata: 3.734.000 spettatori, 29%

11ª puntata: 3.666.000 spettatori, 29,1%

12ª puntata: 4.147.000 spettatori, 34,1%

Il bilancio finale della sfida indiretta

Se si osservano soltanto le otto puntate in cui entrambi i programmi erano in onda, il confronto appare molto equilibrato. *Ballando* ottiene in media uno share leggermente superiore di 0,2%, mentre Tu Si Que Vales conquista un vantaggio numerico con una media di 113.000 spettatori in più per serata.

Una competizione che, almeno secondo Fascino, esisterebbe solo per il pubblico.