Gli ascolti tv della serata di ieri 9 febbraio.

Ascolti Tv, quanto ha totalizza il nuovo prime time di Bonolis

La prima serata di lunedì 9 febbraio 2026 ha visto le principali reti generaliste contendersi l’attenzione del pubblico tra fiction, musica, sport e informazione. A catalizzare l’interesse è stata soprattutto la sfida tra Rai 1 e Canale 5, con Cuori 3 contrapposto al debutto di Taratata, il nuovo show musicale condotto da Paolo Bonolis.

Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Cuori 3, la serie ambientata nella Torino degli anni Sessanta con Pilar Fogliati e Matteo Martari. Il primo episodio ha totalizzato 3.033.000 spettatori con il 16% di share, mentre il secondo ha registrato 2.831.000 spettatori pari al 19.5% di share. Canale 5 ha risposto con Taratata, che ha raccolto 2.333.000 spettatori, ottenendo uno share del 18.1%.

Buona anche la performance delle altre reti. Su Rai 2, lo spazio dedicato alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 ha proposto la gara di pattinaggio rhythm dance dal Mediolanum Forum di Assago, seguita da 2.626.000 spettatori con il 13.3% di share. Rai 3, con Lo Stato delle Cose, ha raggiunto 1.001.000 spettatori pari al 6.6%.

Su Italia 1 il film Taken 3 – L’ora della verità ha interessato 1.004.000 spettatori con il 6.3% di share. Rete 4, invece, con Quarta Repubblica, ha totalizzato 593.000 spettatori e il 4.5%. Su La7, La Torre di Babele – Il nuovo mondo è oggi? ha registrato 712.000 spettatori con il 3.7% di share.

Come ogni sera, riflettori puntati anche sull’access prime time, dove si è rinnovata la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino ha conquistato 4.731.000 spettatori con il 21.8% di share. A prevalere è stato però il programma di Gerry Scotti su Canale 5, che ha chiuso con 4.931.000 spettatori e uno share del 22.9%.