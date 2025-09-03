La frecciatina di Gerry a De Martino dopo la vittoria sugli ascolti

Frecciatina di Gerry Scotti a Stefano De Martino sugli ascolti, il post su Instagram.

Gerry Scotti e la frecciatina a De Martino dopo la vittoria su De Martino: “Ehhhh già…”

Gerry Scotti ha scelto l’ironia per commentare la sua prima “sfida” vinta nella nuova stagione televisiva. Dopo il debutto de La Ruota della Fortuna nella fascia dell’access prime time di Canale 5, andato in onda il 2 settembre, il conduttore ha pubblicato un post enigmatico ma piuttosto eloquente.

Su Instagram, Scotti ha condiviso una foto in cui si vede solo la sua ombra, accompagnata da una citazione che richiama il celebre brano di Vasco Rossi Eh… già. Il riferimento non è passato inosservato: “Eh già / Sembrava la fine del mondo / Ma sono ancora qua / Ci vuole abilità”, recita l’incipit della canzone, quasi a voler dire che, nonostante le previsioni, è ancora lì, a giocarsela (e vincere).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti)

La prima battaglia vinta, i dati

Il post sembra una sottile frecciatina a Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, che proprio ieri è tornato in onda su Rai 1 dopo la pausa estiva.

In termini di ascolti, la serata ha premiato Gerry Scotti, che con La Ruota della Fortuna ha conquistato il 24,2% di share, superando il 22,6% registrato dal diretto concorrente nella fascia in cui i due programmi erano sovrapposti. Sul totale, Canale 5 ha prevalso, mentre Rai 1 ha mantenuto il primato nel segmento diretto.

Un inizio con il botto per Scotti, che già durante l’estate aveva guidato Canale 5 verso risultati record, avvicinandosi persino al 30% di share in alcune serate.

Il messaggio sui social non contiene nomi o riferimenti espliciti, ma la tempistica e la scelta del testo musicale parlano da soli. Una risposta elegante, tutta giocata sul filo dell’ironia.

Che ne pensate? Voi cosa avete guardato?