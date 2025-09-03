Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota Della Fortuna, gli ascolti tv

Ecco chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino

La sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi è ufficialmente cominciata: ecco com’è andato il primo scontro

Il confronto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi è iniziato e promette di diventare uno dei duelli televisivi più seguiti dell’autunno. Da lunedì 2 settembre, le due trasmissioni si fronteggiano nello stesso slot serale – l’access prime time – e per i prossimi mesi si contenderanno l’attenzione del pubblico tra colpi di scena, premi e momenti di tensione.

Tanta l’attesa per i dati Auditel di questa prima serata di sfida. Chi avrà avuto la meglio tra il ritorno di Stefano De Martino su Rai 1 e l’inossidabile Gerry Scotti su Canale 5?

Clamoroso! Vince Gerry Scotti

Al contrario delle aspettative a vincere è stata La Ruota Della Fortuna con 4.514.000 spettatori e il 24,2% di share. Affari Tuoi bene con 4.222.000 spettatori e il 22,6% di share.

Le due serate: curiosità e momenti salienti

Su Rai 1, la puntata di Affari Tuoi si è chiusa alle 21:25 in punto, un orario piuttosto regolare considerando che il consueto programma di seconda serata di Bruno Vespa non è ancora tornato in onda. Nel frattempo, su Canale 5, La Ruota della Fortuna ha continuato per altri dieci minuti, prolungando così la sua presenza nel preserale.

Entrambe le trasmissioni hanno avuto dei finali interessanti. A Affari Tuoi, la concorrente Pompea ha vissuto un percorso sfortunato, riuscendo ad arrivare alla “regione fortunata” dopo aver perso quasi tutto. Alla fine, ha lasciato lo studio a mani vuote, chiudendo con una puntata in cui i tanto temuti pacchi rossi hanno avuto la meglio.

Dall’altra parte, su Canale 5, c’è stato un colpo di scena degno di nota. Nella puntata della sfida diretta con il programma concorrente, il super campione di La Ruota della Fortuna– che fino a quel momento aveva accumulato un montepremi vicino ai 200mila euro – ha perso nel momento decisivo. A vincere è stata invece una giovane concorrente di 22 anni. Nonostante non sia riuscita a risolvere nessuno dei tre tabelloni finali, è comunque riuscita a ottenere 16mila euro e, come ciliegina sulla torta, una crociera.