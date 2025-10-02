Gerry Scotti risponde alle frecciatine di De Martino ad Affari Tuoi

Gerry Scotti risponde ancora a Stefano De Martino: “Da noi si vince per bravura”

La tensione a distanza tra i due volti più discussi del momento, Stefano De Martino e Gerry Scotti, continua ad alimentarsi. Dopo mesi di commenti e punzecchiature, De Martino ha deciso di rompere il silenzio e, nelle ultime puntate di Affari Tuoi, ha risposto con ironia alle critiche sul suo programma, sottolineando che lì non servirebbe cultura per vincere (“Ma come siamo messi? Ma dove vogliamo andare? No signori fermi tutti, la partita oggi è annullata, qui ci sono troppi laureati. Mi prendo la responsabilità io, ci sono troppi laureati“).

Una replica che non è passata inosservata e che ha ricevuto, nemmeno troppo velatamente, una nuova risposta proprio da Gerry Scotti. Durante l’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, il conduttore è entrato in studio con un chiaro riferimento alla polemica: “Noi non regaliamo soldi per niente, eh direi… noi qui li regaliamo per qualcosa e questo qualcosa è la bravura, e anche l’abilità di quei signori lì che hanno scelto di essere i nostri concorrenti di questa sera. Pronti a godervi un’altra spettacolare puntata de La Ruota della Fortuna?!”.

La frase è stata subito interpretata come una frecciatina diretta al programma concorrente e a De Martino, e sui social molti utenti hanno commentato il “botta e risposta” con entusiasmo, alimentando il confronto tra i due game show del preserale.

La stoccata di Pier Silvio Berlusconi

Ma la questione non nasce oggi. Già in estate, Pier Silvio Berlusconi aveva sollevato dubbi sull’opportunità di trasmettere un programma come Affari Tuoi sulla tv pubblica, a causa delle sue somiglianze con il gioco d’azzardo. Un’opinione che Gerry Scotti aveva subito condiviso, dichiarando: “Nei giochi che ho fatto io da Caduta Libera al Milionario c’è sempre stato bisogno del merito per vincere qualcosa. Non è che nei miei game show bastava tirare una monetina per vincere, lo stesso vale a La Ruota della Fortuna. Invece Affari Tuoi non è così, per me quella trasmissione assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia.”

Le parole di Gerry su Stefano

Non solo critica al format, ma anche un confronto diretto con il conduttore napoletano. Scotti ha parlato apertamente di De Martino, tracciando un parallelo tra le loro carriere agli esordi: “Stefano ha l’età che avevo io agli inizi, solo che io sembrano un ragioniere della Brianza e lui il bellone di Napoli. Certo che essere belli aiuta. Poi i nostri programmi sono diversi, il mio ha delle regole chiare, il suo non ha meccanismo, apri un pacco e vedi dentro quanto hai vinto.”

Parole che confermano quanto i due conduttori vedano il mondo dei game show in modo molto diverso. Se da una parte c’è l’approccio più tradizionale e meritocratico di Scotti, dall’altra c’è il tono leggero e coinvolgente di De Martino, che con il suo stile sta conquistando il pubblico.

Nel frattempo, il confronto continua. Nessuna dichiarazione diretta, ma tante sfumature e battute che tengono alta l’attenzione del pubblico e dei media.