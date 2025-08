Ascolti tv, a settembre la sfida che tutti stiamo aspettando: chi vincerà?

Per chi è interessato agli ascolti tv, o semplicemente curioso di dinamiche meta televisive, tra un mese sarà con i pop corn in mano. Questo perchè a settembre inizierà la sfida dell’access prime che vedrà contrapposti La Ruota Della Fortuna (che quest’estate, senza una vera e propria concorrenza, sta collezionando boom di ascolti, record su record) e il ritorno di Affari Tuoi, campione da sempre di ascolti tv nell’access prime con Stefano De Martino. Il cinema sarà scoprire se La Ruota della Fortuna manterrà il suo boom anche con la concorrenza spietata Rai o se gli ascolti record di questa estate sono stati incredibili solo perchè doveva ancora insidiarsi De Martino.

Gerry Scotti pronto alla sfida con Stefano De Martino: chi vincerà la gara dell’access prime time?

La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti si è rivelato uno dei successi più sorprendenti dell’ultima stagione televisiva di Canale 5. Dopo aver preso il posto di Paperissima Sprint nella fascia dell’access prime time, il celebre gioco a premi ha riportato Mediaset in vetta agli ascolti, segnando risultati davvero importanti.

Ma il vero banco di prova per Gerry arriverà tra poche settimane, quando tornerà a sfidare quello che è stato l’altro fenomeno della scorsa stagione: Affari Tuoi, ora condotto da Stefano De Martino su Rai1. Il pubblico si dividerà tra chi ama indovinare parole misteriose e chi preferisce affidarsi al caso aprendo pacchi?

Gerry Scotti spiazzato del suo stesso successo

Intervistato dal settimanale Gente, Scotti ha parlato della sua esperienza e della prossima sfida in termini di ascolti. Ha ammesso di essere rimasto sorpreso dai risultati: “Certi numeri sono stati imbarazzanti, nel senso positivo. Mi aspettavo che il pubblico mi accogliesse bene, ma non fino a questo punto. Ho fatto delle rinunce per tornare a condurre *La Ruota della Fortuna*, ma ne è valsa la pena”.

Gerry Scotti: “Quanto vorrei fare contro Affari Tuoi”

E ha aggiunto una battuta sulla concorrenza: “Affari Tuoi era un problema per noi. Ora magari lo sarò io per loro. Poi magari le prenderemo, ma se riuscissimo a stare intorno al 18% di share, sarei già molto soddisfatto”. Giovedì 31 luglio il programma ha raggiunto addirittura il 22,2%, superando le aspettative.

Anche in un’intervista a Repubblica, il conduttore ha ribadito lo stesso concetto: “Se arrivo al 17, 18% per me è un buon risultato. Stefano De Martino? Essere bello aiuta. Ha l’età che avevo io quando ho cominciato, ma mentre Berlusconi mi diceva che sembravo un ragioniere della Brianza, lui è un fusto di Napoli. Il mio programma ha poche regole chiare, il suo invece… apri una scatola e vedi cosa succede. Non è proprio un gioco strutturato”.

Dal canto suo, De Martino ha mostrato serenità e ironia durante uno dei suoi spettacoli teatrali. Parlando del suo ruolo ad Affari Tuoi, ha detto: “Il mio obiettivo è farvi distrarre un po’ da tutto quello che succede là fuori. Se ci riesco, ho fatto il mio”.

Ora non resta che aspettare settembre per vedere quale dei due programmi conquisterà davvero il pubblico italiano, in una sfida che si preannuncia avvincente e, perché no, anche divertente da seguire.