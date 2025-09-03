Ecco cosa farà De Martino per contrastare gli ascolti di Gerry Scotti

Affari Tuoi sotto pressione: la Rai corre ai ripari dopo il successo di Gerry Scotti

L’access prime time è ufficialmente diventato terreno di scontro tra Rai 1 e Canale 5, e la prima vera battaglia si è rivelata più complessa del previsto per la rete pubblica. Mentre solo un anno fa Affari Tuoi dominava con un vantaggio medio di quasi 10 punti di share, oggi lo scenario è cambiato drasticamente. La nuova edizione de La Ruota della Fortuna, guidata da Gerry Scotti, ha sorpreso tutti con numeri da record.

I dati della prima sfida: Rai battuta

Nel debutto di lunedì 2 settembre, il game show di Canale 5 ha totalizzato 4.514.000 spettatori e il 24,2% di share, superando il diretto concorrente di Rai 1, che ha chiuso con 4.222.000 spettatori e il 22,6% di share. In sovrapposizione, è vero, Affari Tuoi ha mantenuto un leggero vantaggio, ma la chiusura anticipata del programma condotto da Stefano De Martino (alle 21:26) rispetto a quella più estesa di Scotti (fino alle 21:40) ha influito sul risultato complessivo.

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, in Viale Mazzini si parla di una vera e propria “doccia fredda”, con i vertici Rai che si sarebbero subito attivati per intervenire: “Il messaggio è stato chiaro, ma accompagnato dalla raccomandazione di mantenere la calma”, si legge.

La contromisura Rai: puntate più lunghe

La risposta non si è fatta attendere. Già da stasera, martedì 3 settembre, la seconda puntata di *Affari Tuoi* sarà **più lunga** rispetto alla precedente e sarà trasmessa in versione registrata. L’obiettivo? Allinearsi alla durata de *La Ruota della Fortuna* e contrastarne l’effetto traino. Sempre secondo fonti interne, l’errore sarebbe stato far partire il programma troppo presto con una puntata breve, lasciando campo libero a Canale 5. A confermarlo anche Giuseppe Candela su X:

Agitazione in Rai per i bassi ascolti, si corre ai ripari. Stasera #Affarituoi si allunga per salire e frenare #Laruotadellafortuna. Entusiasmo a Mediaset: il sogno è tenere il 2 davanti nelle prossime puntate. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 3, 2025

Il successo estivo di Gerry Scotti ha consolidato il pubblico

Va anche detto che Mediaset ha saputo muoversi in anticipo. Durante l’estate, con *La Ruota della Fortuna* già in onda, **Canale 5 ha fidelizzato il pubblico**, sfiorando il 30% di share in alcune serate. Nel frattempo, la Rai ha optato per una programmazione meno competitiva, lasciando il campo libero a Gerry Scotti.

Il pubblico sembra ormai diviso: Rai 1 continua a dominare tra gli over 65 e nel Sud Italia, mentre Canale 5 vince tra i giovani (tranne uomini under 25) e nel Nord.

Un errore strategico?

Molti osservatori sottolineano come la Rai possa aver sottovalutato l’importanza dell’access estivo, rinunciando a testare nuovi format e lasciando che Mediaset rafforzasse il suo nuovo appuntamento fisso. E ora, a stagione iniziata, tocca recuperare terreno. La sfida, insomma, è appena cominciata.