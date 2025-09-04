Pier Silvio, mega stoccata a De Martino e Affari Tuoi – VIDEO

Pier Silvio Berlusconi sorprende Gerry Scotti e loda La Ruota della Fortuna e lancia una mega stoccata ad Affari Tuoi e Stefano De Martino

Durante una registrazione de La Ruota della Fortuna, Pier Silvio Berlusconi ha fatto una sorpresa a Gerry Scotti, capitando proprio mentre il conduttore era impegnato nel gioco “Round Musicale”. Il momento è stato immortalato in un video pubblicato sul profilo di Mediaset Infinity, dove l’amministratore delegato ha fatto i suoi complimenti a Scotti e al team del game show per i risultati strepitosi ottenuti.

Gerry, visibilmente colto da sorpresa, gli ha risposto così: “La prima persona che ci ha creduto e che l’ha voluto. Ti devo dire grazie per avermi stimolato”.

Berlusconi ha proseguito sottolineando l’impegno di tutti nello studio: “Grazie, sono venuto a salutarvi, a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Ve lo dico senza farmi problemi, avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Tutte le persone qua coinvolte, da Gerry, a tutti, meritano il mio e il nostro grande applauso”.

L’elogio a Gerry

Poi, rivolto direttamente a Scotti: “Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta. Devo ringraziare Gerry che si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità, la forza per affrontare questa sfida, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Ha accettato, ci ha creduto, ci ha seguito e oggi portiamo a casa risultati che, anche se la sfida è lunga, va al di sopra delle nostre aspettative. Voglio ringraziare anche Samira”. QUI PER LA RISPOSTA DI SAMIRA AL “SEI TUTTA RIFATTA!”

La stoccata a De Martino e Affari Tuoi

QUI IL VIDEO:

lo vedete perché mi sta sul cazzo mediaset? per questo continuo ostentare, sentirsi grandi, dire che sono i migliori ecc ecc per un mezzo successo di un programma quando poi tutto il resto fa schifo odierò sempre questa azienda spiace pic.twitter.com/Ad1BBCJ6kz — ɛ (@_sonoandrea) September 4, 2025

Nel suo intervento, Berlusconi ha anche menzionato la concorrenza con Affari Tuoi, affermando:

“Noi siamo orgogliosi di questo prodotto, dobbiamo esserlo, ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa ottimi ascolti, ma anche perché di là, i nostri concorrenti, vanno in onda con un gioco che non è un gioco. In cui si vincono tanti soldi, solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare”.

Ha concluso con un elogio al valore educativo del format: