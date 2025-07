Palinsesti Mediaset 2025/2026: tutte le novità che vedremo in tv

Rivelati i Palinsesti Mediaset 2025/2026: andiamo a scoprire tutte le novità che vedremo in tv.

I nuovi palinsesti Mediaset 2025/2026 segnano una stagione ricca di cambiamenti, ritorni attesi e nuove scommesse editoriali. Tra grandi ritorni, prime serate rinnovate e volti inediti, l’offerta del Biscione si prepara a cambiare ritmo, puntando su format consolidati ma anche su qualche novità rischiosa. Ecco tutte le novità, programma per programma, riportate da Davide Maggio.

Grande Fratello 2025: Simona Ventura alla guida della versione NIP

Il Grande Fratello torna in autunno con un’edizione completamente dedicata ai “non famosi” (NIP), e alla conduzione ci sarà Simona Ventura. La durata prevista è di 100 giorni, con un cast più ridotto per rispondere all’idea che “quella casa non è un albergo”. Un segnale di discontinuità rispetto agli ultimi anni e un chiaro tentativo di riportare il reality alle sue origini.

GF Super Vip in forse per gennaio

Non è ancora certo il futuro dell’edizione “Gold”, che dovrebbe diventare ufficialmente Grande Fratello Super Vip, con Alfonso Signorini al timone (qui per le prime indiscrezioni sui concorrenti). Tuttavia, tutto dipenderà dalla disponibilità di veri VIP. L’incertezza regna sovrana.

Silvia Toffanin tra Verissimo in prima serata e il ritorno di “This is Me”

Doppio impegno per Silvia Toffanin. Il successo di Verissimo porterà il salotto del weekend in tre prime serate primaverili su Canale 5, con uno sguardo più attento all’attualità, alla politica e con l’introduzione del famoso “cubo” di Maurizio Costanzo.

Torna anche “This is Me”, che amplierà il focus oltre i talenti di Amici, raccontando storie di protagonisti dello sport, della musica e dello spettacolo. Sono previste tre o quattro puntate nella prima parte della stagione.

Tu sì que vales chiuderà a mezzanotte

Un’altra novità importante riguarda Tu sì que vales, il programma del sabato sera di Canale 5. Da settembre, ogni puntata finirà entro mezzanotte. In questo modo, saranno prodotte 11 puntate anziché le solite 9, guadagnando spazio per due episodi extra. Una mossa strategica anche in ottica ascolti.

Alessandro Cattelan verso un format di Maria De Filippi

Per Alessandro Cattelan, si parla di un format estero testato sotto la supervisione della Fascino PGT di Maria De Filippi. Tuttavia, al momento manca un annuncio ufficiale. Il feeling con Mediaset non sembra ancora decollato, e circolano voci di un suo rifiuto a Io Canto che avrebbe creato qualche tensione.

Max Giusti tra Scherzi a Parte e The 1% Club

Grande scommessa su Max Giusti, che arriverà su Canale 5 tra fine 2025 e inizio 2026. L’attore e conduttore sarà protagonista di tre programmi: un nuovo preserale (ancora senza titolo), The 1% Club in primavera e Scherzi a Parte, sempre in prima serata.

Politica su Rete 4: Labate e Porro protagonisti

Rete 4 rafforza la sua identità con due mosse strategiche:

Tommaso Labate debutta in prima serata con un nuovo talk politico, fortemente basato sui sondaggi. La collocazione potrebbe essere il mercoledì, a scapito di Mario Giordano.

Nicola Porro raddoppia con Dieci Minuti, un nuovo spazio post-TG4 che richiama i “Cinque Minuti” di Bruno Vespa. Il format è pronto, salvo imprevisti legali con la Rai.

Bianca Berlinguer raddoppia: arriva su Canale 5 in seconda serata

Anche Bianca Berlinguer amplia la sua presenza televisiva, approdando venerdì sera in seconda serata su Canale 5. Il nuovo programma sarà dedicato alle inchieste e partirà in autunno, con cadenza settimanale fino alla fine della stagione.

Pomeriggio Cinque a Gianluigi Nuzzi

Il pomeriggio di Canale 5 cambia volto: Gianluigi Nuzzi sarà il nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque. Il programma avrà una formula rinnovata e più orientata alla cronaca nera, coerente con il profilo del giornalista. Si vocifera anche l’arrivo di una presenza femminile in affiancamento, ma nulla è ancora ufficiale.

Conclusioni: una Mediaset che sperimenta ma con cautela

I palinsesti Mediaset 2025/2026 mostrano un network intenzionato a bilanciare innovazione e sicurezza. Si punta su volti noti per ridurre i rischi e su nuovi orari strategici (come la chiusura anticipata del sabato sera) per massimizzare l’audience.

Il ritorno di Simona Ventura, l’apertura di Silvia Toffanin alla politica, l’approdo di Cattelan e Giusti e la scommessa su contenuti più giornalistici mostrano una Mediaset in piena trasformazione. Ma saranno i dati Auditel a decretare se queste scelte porteranno i frutti sperati.