Sanremo 2025, controprogrammazione: chi si ferma? Grande Fratello sfida il Festival

Le date sono fissate: dall’11 al 15 febbraio 2025 il Festival di Sanremo 2025 tornerà a dominare il piccolo schermo, catalizzando l’attenzione dell’Italia intera. Tuttavia, se il palco dell’Ariston promette spettacolo, la domanda resta: esiste vita oltre Sanremo? La risposta si cela nelle scelte strategiche di Mediaset, La7 e nel calendario della Champions League, che quest’anno potrebbe riservare sorprese inaspettate.

Controprogrammazione Mediaset durante Sanremo 2025

In casa Mediaset la strategia è chiara: non sfidare frontalmente Sanremo 2025, ma nemmeno arrendersi.

Martedì 11 febbraio, contro la prima serata del Festival, Canale 5 punta sulla commedia di successo Benvenuti al Sud, con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Italia 1 rinuncia a una nuova puntata de Le Iene per proporre Le Iene Top, una raccolta dei migliori servizi, mentre Rete 4 resta fedele all’informazione con È sempre Cartabianca.

Mercoledì 12 febbraio, spazio al sequel Benvenuti al Nord su Canale 5, mentre Italia 1 scommette sulla fantascienza con Independence Day: Rigenerazione. Fuori dal coro di Mario Giordano continuerà imperterrito su Rete 4, confermando la solidità dell’approfondimento giornalistico anche in piena settimana sanremese.

Giovedì 13 febbraio si fa audace: il Grande Fratello rimane in palinsesto nonostante gli ascolti altalenanti dell’edizione in corso. Italia 1 propone Harry Potter, una certezza per il pubblico giovane, mentre Rete 4 affida la serata a Dritto e Rovescio, l’approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio.

Venerdì 14 febbraio, Canale 5 offrirà la commedia Tutti a Bordo, con Stefano Fresi e Carlo Buccirosso, mentre Italia 1 punta su Homefront, film d’azione con Jason Statham. Quarto Grado su Rete 4 continuerà senza interruzioni.

Sabato 15 febbraio, giorno della finale, C’è posta per te si ferma. Al suo posto, Canale 5 trasmetterà Quasi amici, film cult che punta sul lato emotivo per trattenere il pubblico. Italia 1 si affida a Il ragazzo che diventerà re, mentre Rete 4 rispolvera il classico Scarface.

Curiosamente, Rete 4 si distingue come l’unica rete Mediaset a mantenere inalterata la programmazione durante tutta la settimana sanremese, segno di una strategia che punta su una base di pubblico fedele e meno “sensibile” all’effetto Sanremo.

La7 sfida Sanremo con speciali e film a sorpresa

Anche La7 adotta una strategia mirata durante la settimana di Sanremo 2025: ecco la controprogrammazione.

Giovedì 13 febbraio, Piazzapulita sarà regolarmente in onda, ma con un’edizione speciale intitolata Signor X, un programma che promette di svelare retroscena inediti della politica italiana.

Venerdì 14 febbraio, invece di Propaganda Live, verrà trasmessa la commedia romantica Lettere a Giulietta, scelta forse pensata per un pubblico in cerca di un’alternativa più leggera.

Sabato 15 febbraio, La7 rinuncia a In altre parole di Massimo Gramellini, optando per il film Indovina chi viene a cena?, una pellicola che tocca tematiche sociali attuali, puntando su un pubblico più riflessivo.

Le italiane in Champions League: Juventus e Milan sfiorano il Festival

Se Sanremo 2025 può evitare la Coppa Italia, non può sfuggire alla Champions League. Quest’anno, però, il rischio è stato contenuto.

Martedì 11 febbraio, la Juventus affronterà il PSV Eindhoven alle 20:45, con trasmissione prevista su Sky.

Mercoledì 12 febbraio, il Milan sfiderà il Feyenoord, visibile su Prime Video.

Fortunatamente per la Rai, non ci sarà un derby italiano, evento che avrebbe potuto creare un vero “effetto esodo” dagli schermi dell’Ariston. L’Atalanta, l’altra italiana impegnata, giocherà in un orario che non incrocia la kermesse, riducendo così il potenziale impatto sugli ascolti del Festival.