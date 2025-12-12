Destino di Blasi, Bonolis e Amadeus a Mediaset: parla Pier Silvio

Pier Silvio Berlusconi, nel tradizionale incontro natalizio con i giornalisti negli studi Mediaset, ha fatto chiarezza su alcuni dei temi più discussi delle ultime settimane: il possibile approdo di Amadeus a Cologno, il futuro professionale di Ilary Blasi all’interno dell’azienda e il nuovo impegno televisivo di Paolo Bonolis, che dopo l’uscita dal preserale tornerà in prima serata.

Riguardo al conduttore che oggi è volto di Discovery, Berlusconi ha precisato che al momento non c’è alcun tipo di trattativa concreta: “Amadeus è ancora sotto contratto con Discovery Italia, anche con un cambio di editore di riferimento i contratti non vengono stracciati. Le porte per un professionista come lui sono sempre aperte, ma noi abbiamo già Gerry Scotti e Max Giusti solo per citare chi fa programmi simili”. Una dichiarazione che chiude, almeno per ora, le voci insistenti circolate negli ultimi giorni, definite dallo stesso amministratore delegato come “fantatelevisione”.

Questione Ilary Blasi

Durante l’incontro si è parlato anche dei conduttori che al momento non hanno un programma in onda, tra cui Ilary Blasi. Berlusconi ha assicurato che la conduttrice resta parte integrante della squadra, sebbene senza un progetto già definito: “Ilary fa parte della squadra, ci sono dei progetti ma è presto dire quale. Abbiamo acquisito Radio Norba e il brand di ‘Battiti’. Vorremmo fare degli speciali di ‘Battiti live’ in primavera, ma è presto per bloccare il suo nome. Diciamo che potrebbe avere una prima opportunità già in primavera”. L’ipotesi che possa essere lei a guidare eventuali spin-off del noto evento musicale è quindi concreta, ma ancora da confermare.

Sul fronte dei volti di altre emittenti che potrebbero approdare a Mediaset, Berlusconi ha voluto precisare che, pur apprezzando molti professionisti esterni, non c’è un’esigenza reale di ampliare ulteriormente il parco conduttori: “Ce ne sono tanti bravi, ma non c’è qualcuno di cui sentiamo la necessità. Sono molto contento di una squadra pazzesca. Tanto che facciamo fatica a farli lavorare tutti”.

Capitolo Bonolis

Capitolo Paolo Bonolis. Dopo l’uscita di Avanti un Altro dalla fascia preserale per lasciare spazio a Max Giusti, il conduttore si prepara a tornare in prime time con un progetto particolare. Berlusconi ha infatti confermato che da fine gennaio saranno in onda due serate speciali dedicate a Taratatà, uno storico format francese incentrato sulla musica live: “Saranno due serate a fine gennaio, dopo Zelig, con questo formato francese storico che si chiama Taratatà. È un happening musicale, sono contentissimo che gli sia piaciuto il progetto”.

Il dirigente Mediaset ha espresso entusiasmo anche per il tipo di contenuto, sottolineando come eventi di questo genere rappresentino una strategia che l’azienda vuole continuare a perseguire: “La strada degli eventi dà luce editoriale, è costosa, ma permette di rischiare per un numero limitato di puntate, quindi ci piace molto. Mi piacerebbe fare Dive, la celebrazione delle più grandi dive della storia della musica italiana, da – ahimé – Ornella Vanoni, che adoravo, fino a Malgioglio. Sarebbe un prodotto bellissimo”.

Le prossime mosse, dunque, sono già in cantiere: Bonolis pronto al ritorno in prime time, Ilary Blasi verso una possibile nuova avventura in primavera e nessuna trattativa concreta con Amadeus, almeno per ora.