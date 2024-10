Due programmi Rai chiudono in anticipo, uno Mediaset slitta ancora: ecco i motivi

Due programmi Rai si fermano in anticipo ed uno (attesissimo) Mediaset, continua a slittare. Cosa sta succedendo nei palinsesti tv? A chiudere in anticipo è L’Altra Italia di Antonino Monteleone e Se mi lasci non vale, definito la copia di Temptation Island ed in onda su Rai2 con Luca Barbareschi.

Due programmi Rai si fermano prima, ecco quali

La Rai ha annunciato la chiusura anticipata di L’Altra Italia, programma di approfondimento condotto da Antonino Monteleone, in onda in prima serata su Rai2. Dopo un esordio che non ha raggiunto i risultati sperati, la trasmissione terminerà con l’ultima puntata in programma questo giovedì 31 ottobre.

Secondo quanto comunicato dalla Direzione Approfondimento della Rai, Monteleone non lascerà l’emittente pubblica, ma verranno esplorati nuovi format per il conduttore, con l’obiettivo di raggiungere un target più in linea con le sue inchieste.

Il programma, che doveva essere uno dei punti di forza della nuova stagione di Rai2, ha invece registrato uno share intorno o inferiore all’1%. Risultati che hanno portato la Rai a una revisione immediata del palinsesto, decidendo di sospendere il format nonostante le aspettative iniziali.

La Rai ha dichiarato che “nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing, avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci”.

Ma la chiusura anticipata non ha riguardato solo Monteleone: anche il programma di Barbareschi, Se mi lasci non vale, chiude per bassi ascolti. Le ultime tre puntate previste, dunque, saranno riadattate in un’unica lunga serata prevista per il prossimo martedì 5 novembre, sempre nel prime time di Rai2.

#SeMiLasciNonVale chiude per flop. Le ultime tre puntate, sminuzzate e ricucite, in un’unica lunga serata prevista il prossimo martedì 5 novembre 2024. — TV Italiana (@TV_Italiana) October 30, 2024

Dopo l’1,96% di share Rai2 chiude con due settimane di anticipo #Semilascinonvale, la brutta copia di Temptation Island. Dopo Monteleone, tocca a Barbareschi. Le ultime tre puntate andranno in onda, tagliate e rimontate, martedì 5 novembre. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 31, 2024

Slitta La Talpa?

Ed intanto, anche in casa Mediaset un altro programma molto atteso, il reality La Talpa condotto da Diletta Leotta, continua a slittare. Dopo la presentazione del cast ufficiale, infatti, la trasmissione non riesce ancora a trovare una sua collocazione ufficiale.

Atteso per ottobre, il reality era stato poi collocato all’11 novembre, al posto del Grande Fratello, ma anche in questo caso si registra un nuovo slittamento. Il prossimo 11 novembre, infatti, dovrebbe andare in onda un film, Fino all’ultimo indizio. Riusciremo prima o poi a vedere in onda anche La Talpa?