“Sei tutta rifatta!”, Samira Lui risponde e svela tutto!

Samira Lui risponde alle critiche sul suo aspetto: “Vi tolgo ogni dubbio”

Samira Lui, ex concorrente del Grande Fratello e attualmente protagonista accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, è tornata al centro dell’attenzione, ma questa volta non per il suo lavoro in TV.

La nuova edizione del noto game show di Canale 5 sta riscuotendo un grande successo (qui per la frecciatina di Gerry alla Rai) e Samira, scelta come co-conduttrice, sta conquistando il pubblico con la sua presenza garbata e brillante. Tuttavia, sui social non sono mancati commenti meno gentili.

Alcuni utenti hanno infatti insinuato che Samira abbia fatto ricorso in maniera eccessiva alla chirurgia estetica, puntando il dito contro il suo presunto cambiamento fisico rispetto al passato. Di fronte a questi attacchi, la showgirl ha deciso di intervenire direttamente con un post su Instagram, pubblicando vecchi video per dimostrare che la sua trasformazione è del tutto naturale, a eccezione di un solo intervento:

Non Samira che sbotta su ig contro chi le dà della rifatta pic.twitter.com/D46GfDDd0y — Gαβrίєℓє (@itsgebher) September 3, 2025

**Ciao vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo. Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo. Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero? Comunque potete mettervi l’anima in pace. Vi voglio bene comunque”

(NEL VIDEO A INIZIO ARTICOLO LEI DA GIOVANE, PRIMA E DOPO)

Una replica diretta, ma pacata, che ha raccolto moltissimi consensi tra i suoi follower. Samira ha scelto di non cedere alle provocazioni, sottolineando con ironia e intelligenza come spesso i giudizi siano affrettati e poco fondati.

Nel frattempo, la sua avventura in TV continua a gonfie vele: La Ruota della Fortuna proseguirà anche nelle prossime settimane nell’access prime time, e il feeling con Gerry Scotti sembra essere una delle chiavi del successo del programma.